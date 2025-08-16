Presidenti rus Vlladimir Putin tha të shtunën se është arritur një “marrëveshje mirëkuptimi” në takimin e paqes me presidentin amerikan Donald Trump, për të cilën shpreson se do të hapë rrugën drejt paqes në Ukrainë.
Putin e përshkroi diskutimin me Trump si “konstruktiv dhe të dobishëm”, duke vënë në dukje se situata me Ukrainën ishte një nga çështjet qendrore të diskutuara.
“Do të doja të shpresoja se mirëkuptimi që kemi arritur bashkë do të na ndihmojë t’i afrohemi këtij qëllimi dhe do të hapë një rrugë drejt paqes në Ukrainë”, tha ai në një konferencë për shtyp pas bisedimeve me Trump në Alaskë.
Putin tha se Rusia gjithmonë e ka konsideruar dhe ende e konsideron popullin ukrainas si “popull vëllazëror.”
“Ne gjithmonë e kemi konsideruar popullin ukrainas, dhe e kam thënë këtë shpeshherë, si vëllazëror, sado e çuditshme të tingëllojë në kushtet e sotme. Kemi të njëjtat rrënjë dhe gjithçka që ndodh mes nesh është një tragjedi dhe një dhimbje e madhe”, tha ai.
Putin përsëriti shqetësimet mbi “kthesën e Ukrainës drejt Perëndimit”, duke theksuar se kjo lidhet me kërcënime themelore për sigurinë kombëtare të Rusisë.
Ai tha se një zgjidhje e qëndrueshme dhe afatgjatë e çështjes ukrainase është e pamundur pa adresuar shkaqet rrënjësore; shqetësimet e Rusisë duhet të merren parasysh dhe një ekuilibër i drejtë i sigurisë në Evropë dhe botë duhet të rikthehet.
“Unë pajtohem me presidentin Trump, i cili foli sot për këtë, se siguria e Ukrainës duhet patjetër të garantohet. Sigurisht, ne jemi të gatshëm të punojmë për këtë”, tha ai.
Presidenti rus vuri në dukje se percepton një vullnet të sinqertë nga administrata aktuale amerikane dhe nga Trump për të ndihmuar në zgjidhjen e konfliktit, përfshirë gatishmërinë e Trump për të shqyrtuar shkaqet e tij rrënjësore.
“Do të doja ta falënderoja zotin Trump për bashkëpunimin tonë produktiv dhe për natyrën e hapur, të bazuar në besim, të diskutimeve tona. Më e rëndësishmja, të dyja palët mbetën të orientuara drejt rezultateve. Ne e njohim që presidenti i ShBA-së ka një vizion të qartë për qëllimet e tij, i jep përparësi mirëqenies së kombit të tij, duke treguar njëkohësisht respekt për interesat legjitime të Rusisë”, u shpreh ai.
Putin u tregua optimist se marrëveshjet e arritura në Alaskë do të shërbejnë si bazë jo vetëm për zgjidhjen e krizës së Ukrainës, por edhe për rindërtimin e marrëdhënieve praktike e të dobishme reciprokisht mes ShBA-së dhe Rusisë.
Sa i përket Evropës, lideri rus shprehu pritjen se nuk do të ketë rezistencë nga Kievi apo kryeqytetet evropiane ndaj progresit të arritur gjatë samitit të Alaskës.
“Ne shpresojmë që Kievi dhe kryeqytetet evropiane do ta marrin këtë në mënyrë konstruktive dhe nuk do të krijojnë pengesa. Ata nuk do të përpiqen të sabotojnë progresin e planifikuar përmes provokimeve apo makinacioneve pas skene”, theksoi ai.
Putin kujtoi se në vitin 2022, gjatë kontakteve të tij të fundit me administratën e mëparshme amerikane, kishte paralajmëruar homologun amerikan kundër përshkallëzimit të tensioneve deri në pikën e një konflikti ushtarak.
“Atëherë e thashë qartë se një gjë e tillë do të ishte një gabim i rëndë,” tha ai.
Putin shtoi se beson se konflikti nuk do të kishte nisur kurrë nëse Trump do të kishte mbetur president.
Ai e përshkroi marrëdhënien e tij me Trump si “shumë të mirë, profesionale dhe të bazuar në besim”, duke shprehur shpresën se ndjekja e këtij kursi mund të çojë drejt përfundimit të luftës në Ukrainë.
Marrëdhëniet Rusi-ShBA
Duke iu referuar marrëdhënieve Rusi-ShBA, Putin tha se ato kishin degraduar në “pikën më të ulët që nga Lufta e Ftohtë,” dhe se “ishte e domosdoshme të veprohej për ta rregulluar këtë.”
“Zhvillime të tilla nuk i shërbejnë asnjërit prej vendeve tona dhe as botës në tërësi”, theksoi ai.
Lideri rus theksoi se korrigjimi i situatës, kalimi nga konfrontimi në dialog, ishte bërë i pashmangshëm.
“Në këtë kontekst, një takim ballë për ballë mes liderëve tanë kombëtarë u bë vërtet i domosdoshëm, përderisa ishte përgatitur siç duhet. Në përgjithësi, një punë e tillë përgatitore u krye vërtet”, tha ai.
Presidenti theksoi afërsinë gjeografike mes Rusisë dhe ShBA-së, duke kujtuar se ndahen vetëm nga ngushtica e Beringut.
Ai vuri në dukje gjithashtu se përzgjedhja e Alaskës si vendtakim reflekton historinë e përbashkët të dy vendeve, e cila përfshin shumë zhvillime pozitive.
“Ne do të kujtojmë gjithmonë shembuj historikë kur vendet tona luftuan së bashku kundër armiqve të përbashkët, në frymën e shoqërisë dhe aleancës, duke ofruar ndihmë e mbështetje reciproke. Ky trashëgim, jam i bindur, do të na ndihmojë të rindërtojmë partneritete të barabarta dhe të dobishme reciprokisht në një nivel të ri, edhe në kushte sfiduese”, deklaroi ai.
Lideri rus inkurajoi bashkëpunimin e ripërtërirë, duke theksuar potencialin e pashfrytëzuar në lidhjet tregtare dhe investuese.
Ai vuri në dukje se që kur administrata e re amerikane mori detyrën, shkëmbimet tregtare janë rritur me 20 për qind, gjë që ishte e parëndësishme në terma absolutë për shkak të nivelit shumë të ulët fillestar, por domethënëse në aspekt simbolik.
“Simbolikisht, afër, në kufirin mes Rusisë dhe ShBA-së, ndodhet ndryshimi i vijës së datës, ku mund të kalosh fjalë për fjalë nga e djeshmja në të nesërmen. Dhe shpresoj që të arrijmë të bëjmë të njëjtën gjë edhe në sferën politike”, shtoi ai.