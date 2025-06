Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, të enjten e quajti propozimin e NATO-s për rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen me 5 për qind si “të paarsyeshëm”.

Në një letër drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, Sanchez refuzoi të angazhohet për rritjen me 5 për qind të buxhetit të mbrojtjes dhe e cilësoi atë si “të paarsyeshme dhe kundërproduktive”, sipas agjencisë së lajmeve EFE.

Ai sugjeroi një formulë më “fleksibile” që të miratohet në samitin e NATO-s në Hagë javën e ardhshme dhe mbështeti përjashtimin e Spanjës nga ky objektiv 5 për qind.

Sanchez gjithashtu vuri në dukje se arritja e nivelit prej 5 për qind është “e papërputhshme” me shtetin social të Spanjës dhe me “botëkuptimin” e tij, duke theksuar “të drejtën legjitime” të çdo qeverie për të vendosur nëse do të bëjë apo jo “sakrifica” të caktuara.