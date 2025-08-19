BOTA
Takimet për Ukrainën, Kina: Bisedimet janë e vetmja rrugë drejt paqes
Pekini beson se dialogu dhe negociatat janë e vetmja zgjidhje e qëndrueshme për krizën në Ukrainë, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës
16 orë më parë

Kina të martën deklaroi se negociatat janë e vetmja rrugë drejt paqes në Ukrainë.

“Pekini gjithmonë beson se dialogu dhe negociatat janë e vetmja zgjidhje e qëndrueshme për krizën në Ukrainë”, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Mao Ning, gjatë një konference të rregullt për shtyp në Pekin.

Ajo e tha këtë pasi presidenti amerikan Donald Trump, presidenti ukrainas Volodimir Zelenski dhe liderë të Bashkimit Evropian e të NATO-s mbrëmë në Shtëpinë e Bardhë zhvilluan një takim për luftën mes Ukrainës dhe Rusisë.

“Kina nuk e ka krijuar krizën ukrainase, as nuk është palë në të”, tha Mao lidhur me zhvillimet e fundit në Ukrainë.

“Sovraniteti dhe integriteti territorial i të gjitha vendeve duhet të respektohet”, shtoi Mao, duke kujtuar katër parimet e presidentit kinez Xi Jinping, përfshirë respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të të gjitha vendeve anëtare të OKB-së.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
