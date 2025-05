Presidenti i ShBA-së Donald Trump konfirmoi të mërkurën se i tha kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu të mos ndërmarrë veprime kundër Iranit që mund t’i rrezikojnë negociatat rreth programit të tij bërthamor.

I pyetur nga një gazetar nëse e paralajmëroi Netanyahun kundër ndërmarrjes së këtyre veprimeve, Trump tha, "Do të doja të isha i sinqertë, po, e bëra", por më vonë u tërhoq nga përshkrimi i mesazhit të tij si një "paralajmërim".

"Nuk është një paralajmërim. Unë thashë, 'Nuk mendoj se është e përshtatshme'. Po zhvillojmë diskutime shumë të mira me ta. Dhe unë thashë, 'Nuk mendoj se është e përshtatshme tani për tani', sepse nëse mund ta zgjidhim me një dokument shumë të fortë, shumë të fortë me inspektime, pa besim. Nuk i besoj askujt. Nuk i besoj askujt. Pra, pa besim. Doja një dokument shumë të fortë, ku mund të hyjmë me inspektorë. Mund të marrim çfarë të duam, mund të hedhim në erë çfarë të duam, por askush të mos vritet", tha ai.

"Mund të hedhim në erë një laborator, por askush nuk do të jetë në laborator, në krahasim me të gjithë që janë në laborator dhe e hedhin në erë. Apo jo? Dy mënyra për ta bërë këtë? Po, i thashë se kjo do të ishte e papërshtatshme për ta bërë tani sepse jemi shumë afër një zgjidhjeje tani që mund të ndryshojë në çdo moment", shtoi ai.

New York Times raportoi se Netanyahu ka kërcënuar t’i godasë impiantet kryesore të pasurimit bërthamor të Iranit, duke përmbysur potencialisht negociatat bërthamore ShBA-Iran. Gazeta raportoi se Trump dhe Netanyahu u përplasën për këtë çështje në të paktën një telefonatë të tensionuar, pasi zyrtarët izraelitë vazhduan të bënin presion për veprime ushtarake pavarësisht përpjekjeve të ShBA-së për të siguruar një zgjidhje diplomatike.

Irani dhe ShBA-ja janë angazhuar në diplomaci bërthamore gjatë dy muajve të fundit, me Omanin që ndërmjetësoi pesë raunde bisedimesh indirekte në Muscat dhe Romë. Ende nuk është caktuar një datë për një raund të gjashtë bisedimesh, por Trump tha se negociatat kanë qenë "shumë të mira".

Pasurimi i uraniumit është shfaqur si një pikë kyç ngërçi në negociata, me ShBA-në që kërkon çmontimin e tij, ndërsa Irani këmbëngul se programi do të vazhdojë.

Mohammad Eslami, kreu i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, sinjalizoi të mërkurën se Teherani do të ishte i hapur që ShBA-ja të inspektojnë vendet e tij bërthamore si pjesë e një marrëveshjeje, duke shtuar se programi bërthamor i Iranit është rreptësisht paqësor dhe nën mbikëqyrjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA).

Ai megjithatë pohoi se ndalimi i pasurimit të uraniumit do të ndikonte në shumë sektorë, duke përfshirë kujdesin shëndetësor dhe mjedisin, duke theksuar se 1 milion njerëz në Iran mbështeten çdo vit në radiofarmaceutikë. Trump ka kërcënuar me veprime ushtarake kundër Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje e re bërthamore për të zëvendësuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, nga e cila ai tërhoqi ShBA-në në vitin 2018.

Përpjekjet e tij për të siguruar një marrëveshje të re gjatë mandatit të tij të parë ishin të pasuksesshme.