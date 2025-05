Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan ka theksuar se Türkiye nuk ka ndërmend të hyjë në konflikt me asnjë vend në Siri, përfshirë Izraelin.

Duke folur gjatë një interviste të drejtpërdrejtë në televizionin CNN Turk të mërkurën, Fidan trajtoi çështjet kryesore dhe iu përgjigj pyetjeve.

“Si Türkiye, ne nuk kemi ndërmend të përplasemi me asnjë vend në Siri, jo vetëm me Izraelin”, tha ai, duke theksuar se Siria është një komb i pavarur.

“Është e papranueshme që Izraeli të përpiqet të provokojë Sirinë duke përdorur ambiciet e tij ekspansioniste në rajon”, shtoi ai.

Fidan përsëriti se Türkiye nuk kërkon një konflikt me asnjë vend në rajon, por paralajmëroi se Ankaraja nuk mund të qëndrojë indiferente nëse Siria përballet edhe një herë me trazira të brendshme, operacione ose provokime që mund të kërcënojnë sigurinë kombëtare turke.

"Ne nuk do të ulemi vetëm dhe të shikojmë", tha ai.



Fidan kritikoi gjithashtu shkatërrimin e infrastrukturës ushtarake të Sirisë nga Izraeli pas largimit të regjimit të rrëzuar të Asadit, duke thënë se Tel Avivi ka zhvilluar një strategji për t'i lënë administratës së re siriane dhe forcave të armatosura me "asgjë" dhe se po e avancon atë hap pas hapi.

"Ne nuk sulmojmë hapur asnjë vend që nuk na sulmon. (Por) nëse në një vend fqinj shfaqet një zonë paqëndrueshmërie që mund të na dëmtojë gjithashtu, ne nuk mund të mbetemi kalimtar", theksoi ai, duke shtuar në një rast të tillë, Türkiye ndërmerr hapa, në radhë të parë ato diplomatike.

Duke iu përgjigjur një pyetjeje në lidhje me udhëtimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në ShBA, Fidan tha se "ShBA duhet, si të thuash, të vendosë kufij për Netanyahun dhe të krijojë një kornizë".

Kontaktet teknike me Izraelin

Duke adresuar pretendimet për bisedime të drejtpërdrejta ose të tërthorta midis Türkiyes dhe Izraelit, Fidan tha: "Ndërsa ne po kryejmë operacione të caktuara në Siri, duhet të ketë një mekanizëm dekonflikti në një pikë të caktuar me Izraelin, i cili fluturon me avionë në atë rajon, ashtu siç bëjmë ne me amerikanët dhe rusët".

"Ka kontakte teknike (me Izraelin) për të parandaluar që elementët luftarakë të keqkuptojnë njëri-tjetrin", tha ai, duke shtuar se këto kontakte teknike bëhen drejtpërdrejt kur është e nevojshme.

Duke komentuar marrëdhëniet e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan me presidentin amerikan Donald Trump, Fidan tha: “Zotëri Trump e respekton presidentin tonë si lider dhe ka një marrëdhënie të mirë me të”.

I pyetur se kur mund të takohen Erdoğan dhe Trump, ai tha se të dy udhëheqësit janë të gatshëm ta bëjnë këtë sa më shpejt të jetë e mundur reciprokisht.



Lidhur me takimin e tij me Sekretarin e Shtetit të ShBA-së, Marco Rubio, Fidan tha se ata diskutuan një gamë të gjerë çështjesh, duke përfshirë nevojën për të ndaluar bombardimet izraelite në Siri.

Prania palestineze në Gaza gjithmonë do të nxisë rezistencën

Fidan vuri në dukje se qëllimi i Izraelit nuk është të mbajë palestinezët në Gazën e rrethuar.

Për sa kohë që popullsia palestineze mbetet në Gaza, një lëvizje rezistence do të shfaqet gjithmonë - qoftë në formatin e Hamasit apo një format tjetër. Pse do të shfaqet një lëvizje rezistence? Sepse pushtimi vazhdon. Që të mos ketë lëvizje rezistence, palestinezët do të duhet të zhvendosen plotësisht nga vendi ku jetojnë", tha ai.

"Ne kemi përshkruar kushtet e normalizimit tonë me Izraelin. Çështja palestineze është thelbësore për këtë."