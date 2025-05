Të paktën 20 persona u plagosën dhe 103 të tjerë u arrestuan në protestat antiqeveritare në Argjentinë, të mbështetura nga sindikatat, organizatat e ndryshme të shoqërisë civile dhe tifozët e ekipeve të futbollit.

Qindra protestues u përleshën me forcat e sigurisë, pasi u mblodhën në sheshin e Kongresit në kryeqytetin Buenos Aires. Në incidentet në të cilat policia ndërhyri me gaz piper dhe ujë me presion, u plagosën 20 persona prej të cilëve 1 rëndë ndërsa 103 të tjerë u arrestuan.

Me pankartat dhe tabelat që mbajtën, protestuesit kërkuan përmirësime të kushteve të jetesës, veçanërisht pensioneve. Duke reaguar ndaj politikave ekonomike të presidentit Javier Milei, sindikatat deklaruan se do të shtojnë intensitetin e protestave nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre.

Ndërkohë fotoreporteri argjentinas Pablo Grillo, u plagos rëndë kur një bombël gazi lotsjellës e goditi në kokë teksa po filmonte protestat. Thuhet se Grillo po vazhdon trajtimin në spital.

Ministrja e Sigurisë Kombëtare, Patricia Bullrich, në një deklaratë për mediat tha se do të marrin masa të ashpra kundër protestuesve që dëmtojnë pronën publike. Në imazhet e shpërndara në rrjetet sociale, shihen shumë automjete të përmbysura dhe prona publike të shkatërruara.

Në Argjentinë mosha e daljes në pension është 60 vjeç për gratë dhe 65 vjeç për burrat. Rreth 7,4 milionë pensionistë në vend përbëjnë 15,7 për qind të popullsisë së përgjithshme.