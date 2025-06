Shumica e amerikanëve nuk duan që ShBA-ja të përfshihet në konfliktin në rritje midis Izraelit dhe Iranit, sipas një sondazhi të publikuar këtë javë.

Sondazhi i Economist/YouGov zbuloi se vetëm 16 për qind e amerikanëve besojnë se ushtria amerikane duhet të ndërhyjë në këtë konflikt, ndërsa një shumicë e qartë prej 60 për qind e kundërshtojnë përfshirjen, dhe 24 për qind mbeten të pavendosur.

Shumica përkundër linjave partiake 65 për qind e demokratëve, 61 për qind e të pavarurve dhe 53 për qind e republikanëve e kundërshtojnë përfshirjen e ShBA-së, duke reflektuar një rezistencë të gjerë dypartiake ndaj hyrjes në konflikt.

Sondazhi është realizuar me 1.512 shtetas të rritur amerikanë dhe norma e gabimit për kampionin e përgjithshëm ishte rreth 3 për qind.

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha të enjten se brenda dy javëve do të vendosë nëse do të ndërmarrë apo jo sulme ndaj Iranit.

"Bazuar në faktin se ekziston një mundësi e konsiderueshme për negociata që mund ose jo të ndodhin me Iranin në të ardhmen e afërt, unë do të marr vendimin tim nëse do të veproj apo jo brenda dy javëve të ardhshme", tha Trump në një deklaratë të lexuar nga zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.

Ky njoftim erdhi ndërkohë që Trump përballet me një ndarje të brendshme në bazën e tij republikane, nëse duhet apo jo t’i bashkohet fushatës së Izraelit kundër Iranit. Zëra të njohur si analisti mediatik Tucker Carlson, strategu i Trump-it Steve Bannon, senatori Rand Paul dhe përfaqësuesja Marjorie Taylor Greene janë deklaruar kundër përfshirjes së presidentit në veprim ushtarak të drejtpërdrejtë.

Shumë kanë shprehur kritika se një përfshirje e drejtpërdrejtë do të çonte në zhytjen e Trump-it në një tjetër ndërhyrje të kushtueshme të huaj, diçka të cilën ai e ka kundërshtuar fort gjatë fushatës së tij presidenciale.