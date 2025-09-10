RAJONI
2 minuta leximi
Sot nisin inspektime afër Novi Pazarit me dyshimet për varrezë masive
"Vlerësimet në terren në këtë lokacion, do të përcillen edhe nga përfaqësues të Delegacionit të Republikës së Kosovës, përkatësisht Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe Institutit për Mjekësi Ligjore", tha komisioni.
Sot nisin inspektime afër Novi Pazarit me dyshimet për varrezë masive
Sot nisin inspektime afër Novi Pazarit me dyshimet për varrezë masive / AA
10 Shtator 2025

Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur i Kosovës ka njoftuar se të mërkurën do të zhvillohen inspektime në terren në fshatin Kozhle afër Novi Pazarit në Serbi, për shkak të dyshimeve se aty mund të jetë një varr masiv që nga periudha e luftës së fundit në Kosovë.

Në njoftimin e këtij komisioni, ky zhvillim ndodh si rezultat i kërkesave të vazhdueshme në kuadër të takimeve të delegacioneve dhe dialogut për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë.

"Theksojmë se ky rast ka qenë i planifikuar të trajtohej edhe vitin e kaluar, por pas disa ditësh përgatitje terreni, gërmimet ishin ndërprerë. Lokacioni në Kozhle është një nga lokacionet e adresuara në mënyrë të përsëritur gjatë takimeve zyrtare, krahas kërkesave të vazhdueshme për rikthim me prioritet në Batajnicë dhe lokacionet e tjera tashmë të shënjuara", thuhet në njoftim.

Të sugjeruara

Më pas është kërkuar sërish që gërmimet në terren të shoqërohen me të dhënat nga arkivat përkatëse të institucioneve të Serbisë, të cilat do të ndihmonin në saktësimin e lokacionit të varrit masiv dhe në sigurimin e provave të nevojshme për zbardhjen e plotë të rastit.

"Vlerësimet në terren në këtë lokacion, do të përcillen edhe nga përfaqësues të Delegacionit të Republikës së Kosovës, përkatësisht Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe Institutit për Mjekësi Ligjore. Dhimbja e familjeve që prej më shumë se dy dekadash presin përgjigje për fatin e më të dashurve të tyre është plagë e hapur e shoqërisë sonë. Çdo hap drejt zbardhjes së të vërtetës është hap drejt drejtësisë, drejt paqes së munguar dhe dinjitetit njerëzor", thuhet më tej në njoftim.

Për vendndodhjen në Kozhle afër Novi Pazarit nga pala kosovare ngritën shqetësim gjatë verës për zjarret që kapluan atë rajon për më shumë se një muaj e gjysmë, por, pala serbe ka thënë se zjarri nuk e ka përfshirë vendndodhjen në varrin masiv.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us