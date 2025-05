Presidenti francez situatën aktuale në Gaza e quajti një "tragjedi humanitare" dhe "të papranueshme".

"Nuk ka ujë. Nuk ka ilaçe. Nuk mund t'i evakuojmë më të plagosurit. Mjekët nuk mund të hyjnë më", deklaroi të martën Emmanuel Macron për TF1, duke shtuar se "ajo që po ndodh është një turp".

Ai përsëriti nevojën për të rihapur qasjen ndaj ndihmës humanitare, duke nënvizuar se "e vetmja mënyrë për të arritur një zgjidhje politike është përmes një shteti palestinez dhe një shteti izraelit që jetojnë krah për krah, duke njohur njëri-tjetrin".

I pyetur nëse ishte e përshtatshme të përdorej fjala “gjenocid” për të përshkruar situatën, Macron tha se kjo varet nga “historianët”.

"Nuk i takon presidentit të republikës të thotë 'ky është gjenocid' ose 'ky nuk është gjenocid'", shpjegoi ai.

Macron u përgjigj se ishte "i hapur" për të shqyrtuar marrëveshjen e bashkëpunimit midis Evropës dhe Izraelit, kur u pyet për mundësinë e sanksioneve kundër Izraelit.

"Po jua them me bindje të plotë: Nuk mund të sillemi sikur nuk po ndodh asgjë. Prandaj do të na duhet të rrisim presionin mbi këto çështje", shtoi Macron.