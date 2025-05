Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha për PKK-në, një grup terrorist që ka marrë rreth 40.000 jetë në fushatën e tij terroriste katër dekadash kundër Türkiyes: “Në pikën që kemi arritur në luftën kundër terrorizmit përkrah Irakut, pritshmëria jonë është që Iraku të zhvillojë një luftë kundër PKK-së në të njëjtën mënyrë si Iraku luftoi DAESh-in.

Duke folur për televizionin UTV të Irakut, Fidan tha se marrëdhëniet midis Türkiyes dhe Irakut kanë një dimension dhe rëndësi të domosdoshme për shkak të historisë, gjeografisë, kulturës dhe besimeve të tyre të ndërthurura, duke shtuar: "Marrëdhëniet tona me fqinjët tanë Sirinë, Irakun dhe Iranin janë marrëdhënie thelbësore. Diçka që ndodh atje na prek ne. Diçka që ndodh me ne ndikon gjithmonë tek ne, dhe kështu çështjet e sigurisë janë të zgjidhura”.

Fidan tha se Türkiye është përpjekur të qëndrojë në krah të Irakut, veçanërisht në perspektivën e paraqitur nga presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan gjatë 20 viteve të fundit, duke shtuar: "Sepse Iraku ka kaluar kohë vërtet të vështira në 20 vitet e fundit. Ka pasur okupim, luftë civile dhe luftë kundër terrorizmit. Mbeten beteja të tjera në vazhdim. Kjo e mban Irakun në një situatë të tillë që mos të jetë në gjendje të arrij maksimumin e kapacitet të mundshëm. Si Türkiye pyesim veten çfarë mund të bëjmë për ta ndihmuar Irakun për të zgjidhur problemet e tij, si mund të kontribojmë, si mund të vazhdojë sovraniteti, pavarësia, integriteti territorial, paqja e brendshme dhe zhvillimi i Irakut.

Duke treguar se si u nënshkruan 27 marrëveshje gjatë vizitës së Erdoğanit në Irak vitin e kaluar, Fidan vuri në dukje se ato mbështesin përpjekjet e kryeministrit irakian Mohammed Shiya al-Sudani për të zhvilluar shërbime të tilla si infrastruktura në vendin e tij.

Pas këtyre marrëveshjeve, dhjetëra takime u mbajtën në nivele të ndryshme mbi ujin, energjinë, sigurinë, tregtinë dhe projektin historik të Rrugës së Zhvillimit, tha Fidan, duke treguar punën e sudanit dhe ministrit të jashtëm irakian Fuad Hussein.

Fidan tha se ata vazhdojnë të punojnë për shumë çështje si energjia, bujqësia, ujitja dhe transporti në një mënyrë që të përfitojnë të dy vendet.

Fidan tha se ata do të donin të shihnin një Irak që të ketë arritur paqen e brendshme, të jetë i lirë nga problemet ndërkombëtare dhe mjedisore dhe të shfrytëzojë burimet e veta energjitike me vullnetin e tij të pavarur, duke theksuar se Iraku është një vend i pasur me shumë burime dhe mund të kontribuojë për veten dhe rajonin.

Duke nënvizuar se PKK është një grup terrorist që kërcënon Türkiyen dhe ka pushtuar shumë toka në Irak, veçanërisht Sinjar, Fidan tha: “Tani, natyrisht, është e rëndësishme që qeveria irakiane të zhvillojë masa të caktuara kundër PKK-së, si për sigurinë e saj ashtu edhe për sigurinë rajonale”.

PKK shpesh fshihet në Irak për të komplotuar sulme terroriste në Türkiye.

Duke theksuar se nuk është në interesin e askujt që Iraku të jetë një vend që kthehet në një luftë ndërmjetëse mes sekteve, Fidan tha se kjo duhet të kapërcehet me pjekuri dhe Iraku duhet të stabilizohet.

Fidan tha: "Iraku u përket të gjithë irakianëve, qofshin shiitë, sunitë, turkmenë, kurdë apo ezidë, dhe ne e mbështesim këtë politikë të zotit Sudani. Por sigurisht, disa konflikte dhe mosmarrëveshje që janë shfaqur në vitet e fundit ende ushqejnë disa ndjenja. Shpresojmë që qëllimi ynë si Türkiye është të shohim Irakun të zhvillojë veten dhe të kapërcejë problemet e veta."

Pritshmëria nga Iraku është të zhdukë PKK-në

I pyetur nëse bashkëpunimi mes Türkiyes dhe Irakut në luftën kundër terrorizmit duhet të zhvillohet më tej, Fidan tha se mekanizmi i bashkëpunimit mes dy vendeve është zhvilluar në vitet e fundit bazuar në sigurinë dhe se Türkiye ka hapur tregun e saj dhe aftësitë e industrisë së mbrojtjes në terren ndaj Irakut.

Fidan tha se ky vendim strategjik u mor nga Erdoğan i cili udhëzoi industrinë turke të mbrojtjes, Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare. dhe institucione të tjera të lidhura me sigurinë për të ndihmuar Irakun, dhe shtoi: "Sigurisht, në pikën që kemi arritur në luftën kundër terrorizmit me Irakun, ne presim të njëjtën luftë kundër PKK-së siç luftoi Iraku kundër DAESh-it. Por në pikën që kemi arritur tani, para së gjithash, u bë një hap (nga Iraku) për ta përcaktuar ligjërisht PKK-në si një kërcënim. Ne e mirëpresim këtë. Ne e mirëpresim faktin që qeveria irakiane, dhe unë besoj se patriotët irakenë do ta mundin PKK-në, e cila ka pushtuar territoret irakene, si në rajonin kurd ashtu edhe në atë arab, shpresojmë që ky grup terrorist, i cili lidhet me shumë grupe ndërkombëtare që nuk e dinë qartë se nga i marrin urdhrat, do të pastrohet nga territori i Irakut, pra ashtu siç e pastruan nga DAESh-i, bijtë e Irakut do ta pastrojnë edhe nga PKK-ja.

Për rrezikun e mos eliminimit të PKK-së nga Iraku, ai tha: “Për fat të keq, disa njerëz mendojnë kështu: “Ky grup terrorist u krijua për Türkiyen, le ta lëmë ashtu të luftojë.” Kjo është një ide e gabuar, siç thashë më praë, nuk na bën gjë ne, por gjithë dëmin ia shkakton Irakut. Duke filluar nga kontrabandë armësh, kontrabandë heroine, rekrutime me forcë njerëzish. Gjendet gjithashtu edhe një grup i armatosur i pakontrolluar, një grup i pavarur PKK-së, sovran kombëtar, me elementë të inteligjencës dhe policisë vendase por që nuk merr udhëzime nga Iraku”.

Thirrje që grupi terrorist të lërë armët

Në lidhje me atë nëse ai ka ndonjë dyshim se PKK terroriste do të heqë armët pas thirrjes së bërë nga lideri i dënuar i PKK-së në burgun Imrali, Fidan tha: “Ne shpresojmë, dëshirojmë dhe urojmë që kjo thirrje të merret parasysh dhe grupi të mbledhë një kongres ashtu siç kërkoi lideri i tij dhe të vendosë të shpërndahet dhe të heqë armët. Nëse e bën këtë, do të përfitojnë rajoni dhe kurdët në Irak. Një element terrorist do të jetë transformuar në një strukturë tjetër: Iraku, Siria dhe Türkiye, ne jemi të gatshëm të pranojmë të gjitha qëndrimet e paarmatosura, por askush nuk mund ta lejojë atë, që shpresoj se kjo do të bëhet.”.

I pyetur për marrëdhëniet e Türkiyes me formacionin shiit në Irak, ai përmendi se si, gjatë një vizite në Irak rreth një dekadë më parë, Presidenti Erdoğan tha "Unë nuk jam as shiit as sunit, unë jam musliman". Duke e quajtur qëndrimin e Erdoğanit "historik", Fidan tha se ndarja politike shia-suni në Irak duhet të eliminohet.

Duke thënë se është e papranueshme që disa grupe të vënë në shënjestër Türkiyen “për shkak të identitetit sunit të Türkiyes” dhe ta vendosin vendin në një klasifikim tjetër, si dhe të zhvillojnë politika dhe aleanca në përputhje me rrethanat, Fidan tha: “Si qëndrimi ynë zyrtar dhe lëvizshmëria jonë në terren, ne jemi gati të zhvillojmë marrëdhënie me të gjitha partitë politike dhe bijtë e Irakut nuk e kemi shprehur këtë kërkesë për të zhvilluar në të njëjtën mënyrë. Unë dua të them se nuk ka rëndësi nëse ata janë turkmen, arabë, sunitë, shiitë, por mund të ketë disa grupe që kanë probleme në synimin e tyre për të zhvilluar marrëdhëniet me ne.

Fidan tha: "Tani ne kemi marrëdhënie të mira me Erbilin (Qeverinë Rajonale Kurde të Irakut), po. Vërtet, zoti Massoud Barzani po përpiqet të sjellë zgjidhje konstruktive për problemet në rajon dhe në Irak sa më shumë që mundet. Ne e kemi përjetuar këtë shumë herë me të; shohim se ai aktualisht po bën përpjekje serioze, qoftë në luftën kundër terrorizmit apo në çështjet e energjisë. Ai është dikush që me të vërtetë kërkon të zgjidhë problemet e rajonit në mënyrë konstruktive në të gjitha çështjet. Vendin që duam për Sulejmanijen, ju e dini që nuk po themi të njëjtën gjë. Shpresojmë që miqtë tanë të PUK (partisë politike) në Sulejmanije, si në Erbil, do të pastrohen nga grupi terrorist dhe do të kalojnë në një terren ku ata janë të zënë vetëm me mirëqenien e popullit të tyre."

Fidan tha: "Tani ne kemi marrëdhënie të mira me Erbilin (Qeverinë Rajonale Kurde të Irakut).Po: vërtet, zoti Massoud Barzani po përpiqet të sjellë zgjidhje konstruktive për problemet në rajon dhe në Irak sa më shumë që mundet. Ne e kemi përjetuar këtë shumë herë me të; shohim se ai aktualisht po bën përpjekje serioze, qoftë në luftën kundër terrorizmit apo në çështjet e energjisë. I gjithë rajoni e di se sa konstruktiv dhe kontribuues është zoti Nechirvan Barzani. Me fjalë të tjera, ai është dikush që kërkon të zgjidhë problemet e rajonit në mënyrë konstruktive, si kryeministër i rajonit, po lufton për të zgjidhur problemet e infrastrukturës dhe superstrukturës, pra të gjithë janë të zënë duke i shërbyer popullit të tyre. Ndërsa sa i përket rajonit kurd Sulejmanije, ju e di që ne nuk mund ta themi të njëjtën gjë. Shpresojmë që miqtë tanë të PUK (partisë politike) në Sulejmanije, si në Erbil, do të pastrohen nga grupi terrorist dhe do të kalojnë në një terren ku ata janë të zënë vetëm me mirëqenien e popullit të tyre."





Turkmenët në Irak

Duke vënë në dukje se pas shpërbërjes së Perandorisë Osmane, kishte pakica turke në të gjitha vendet në kufi me Turqinë, Fidan tha se këto komunitete nuk u përfshinë kurrë në lëvizje separatiste, por në fakt luajtën një rol konstruktiv.

Fidan tha: "Kështu, ne mendojmë se është thelbësore që turkmenëve t'u jepen të gjitha të drejtat që meritojnë si bij të respektuar të Irakut. Ashtu si të drejtat që u jepen të gjithë popujve."

Fidan tha se mërgimi demografik i turkmenëve për arsye historike dhe dobësimi i tyre për shkak të shqetësimeve politike në vendet ku ata ndodhen është "një strukturë që synon Türkiyen, jo turkmenët". Ai shtoi: "Por ne gjithmonë themi: "Shiko, hapat që do të ndërmerrni duke u përpjekur të fitoni një komunitet relativisht të vogël atje me lojëra kaq të vogla nuk do t'ju çojnë drejt fitores; përkundrazi, ju do të fitoni akoma më shumë zemërimin e Türkiyes. Në vend të kësaj, ju mund të përdorni popullsinë ekzistuese turkmene për të forcuar lidhjet me Türkiyen."

Duke theksuar se turkmenët nuk kanë qenë kurrë një burim separatizmi, terrorizmi apo krimi në Irak, Fidan tha se është e papranueshme që disa grupe t'i trajtojnë turkmenët ndryshe dhe se ata i kanë përcjellë shqetësimet e tyre autoriteteve të nevojshme dhe i kanë diskutuar intensivisht.

Marrëdhëniet Siri-Irak

Fidan tha se Jordania, Türkiye, Iraku, Libani, Libani, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Egjipti u mblodhën dhe vendosën mbi pritshmëritë e tyre nga administrata e re në Siri të cilat i përcolli si vijon: “Nuk do të përbëni kërcënim për fqinjët tuaj; nuk do të ketë asnjë shoqërim me grupet terroriste, përkundrazi, ata do të luftohen; minoritetet do të trajtohen me respekt dhe do të tregohet ndjeshmëri për të mbrojtur pavarësinë dhe integritetin territorial të vendit. Z. (Presidenti sirian i vendit Ahmed) al-Sharaa u pajtua me këtë pa hezitim dhe ajo që kemi parë deri tani dhe ajo për të cilën kemi fakte është se këto premtime janë mbajtur."

Duke vënë në dukje se ka disa probleme midis Irakut dhe administratës së re në Siri që rrjedhin nga historia e kohëve të fundit, Fidan tha se al-Sharaa dhe Sudani duhet të tregojnë pjekuri dhe t'i lënë këto probleme pas dhe të shqyrtojnë se si mund të parashtrohet një e ardhme më e integruar për vendet e tyre.

Duke nënvizuar rëndësinë e hapave që po ndërmerren në rajon për luftën kundër DAESh-it, bashkëpunimin ekonomik dhe sigurinë kufitare, Fidan tha se vendet në rajon duhet t'i zgjidhin mosmarrëveshjet e tyre në mirëbesim pa kërcënuar njëra-tjetrën. "Unë shoh që al-Sharaa nuk përbën asnjë kërcënim dhe nuk ka ndërmend ta bëjë këtë. Po kështu, grupet në Irak duhet të ndalojnë së pari Sirinë si një kërcënim," tha Fidan.

Incidentet në rajonin bregdetar të Sirisë

I pyetur për shqetësimet e qeverisë irakiane për çështjet e kufirit dhe sigurisë dhe se si Türkiye mund të ndihmojë në tejkalimin e tyre, Fidan tha se do të krijojnë një platformë në rajon për sigurinë kufitare dhe luftën kundër terrorizmit dhe se në këtë platformë palët do t'i kërkojnë njëra-tjetrës të marrin masa kundër grupeve që ata i shohin si kërcënim.

Fidan tha se asnjë kontrabandist, grup terrorist apo grup kriminal nuk është më i fortë në rajon sesa fuqia e kombinuar e qeverive së Türkiyes, Sirisë dhe Irakut, dhe se nuk ka asnjë grup që nuk mund të shtypet kur ato bashkohen me vullnet të mirë.

Për incidentet e fundit në rajonin bregdetar, Fidan tha: "Për fat të keq, ka një tension sektar atje, në mesin e njerëzve. Sepse në historinë e kohëve të fundit, ka tensionet sunni-nusayri, tension që u shfaq për shkak të politikave të gabuara të (udhëheqësit të rrëzuar) Bashar Assad. Por faleminderit Zotit, administrata që erdhi në pushtet në Damask pas 8 dhjetorit ishte njohur mirë me këtë çështje andaj nuk lejoi asnjë provokim. Por ne vum re se të mbijetuarit e regjimit të vjetër, kur nuk arrinin të gjenin ndonjë hapësirë për provokim nga organet shtetërore, pra nga z. al-Sharaa dhe miqtë e tij, andaj në vend që ta kthejnë këtë tension mes njerëzve në një konflikt, ata vetë dolën e sajuan një të tillë. Nga ana tjetër, kur u ndez ky fitil provokimi, u shoërua me tensione sociale dhe me disa incidente të padëshiruara, dhe natyrisht që ne i dënojmë masakrat civile. Qofshin ato suni apo nusajri, gjithsesi mbeten gjëra të patolerueshme"

Fidan theksoi rëndësinë që Damasku të mos mbajë anën në këto incidente, të përpiqet të qetësojë situatën dhe të krijojë një komision për të identifikuar fajtorët e mundshëm dhe tha: “E përsëris, është normale që Nusajritë të kenë shqetësime mes tyre se “këtë herë kohët kanë ndryshuar, shumica sunite do të ushtrojë presion mbi ne” për shkak të presionit dërrmues ndaj shumicës sunite. dhuna dhe keqtrajtimi ndaj Nusayris duhet të parandalohen. Unë kam parë një vetëdije të madhe te z. Fidan tha se konfliktet sektare apo etnike po nxiten për të destabilizuar Sirinë dhe se lojëra të tilla nuk duhet të lejohen në rajon, duke shtuar se ata kanë marrë raporte të inteligjencës se cilat vende kanë një rol në këto incidente dhe po i shqyrtojnë ato.

Rritja e kërcënimit izraelit në rajon

Në lidhje me sulmet e vazhdueshme në rritje të kohëve të fundit të Izraelit në Siri, Fidan tha se Izraeli po ndjek një politikë provokimi atje sipas së cilës mbi të gjitha rrezikon edhe vetveten.

Fidan shtoi se politika e Sharaas për të mos paraqitur kërcënim për asnjë nga vendet në rajon përfshin edhe Izraelin dhe tha: "Unë mendoj se nëse Izraeli sheh një problem sigurie për veten e tij, ai duhet t'i deklarojë parametrat e kësaj në një mënyrë që respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të një shteti. Përndryshe (thotë), “Arrij t’i lexoj qëllimet, jo tani, por ndoshta 15 vite prej sot e gjitha kjo do të kthehet në një kërcënim për mua. Kështuqë do shkoj t’i pushtoj këto toka dhe do vazhdoj të veproj të njëjtën gjë edhe këtu.” Atëherë do të vijë dikush tjetër dhe do ta bëjë këtë me ju, kështu që është e nevojshme që Izraeli të veprojë me më shumë përgjegjësi këtu. Politika pushtuese është një politikë krejtësisht kundër sigurisë së Izraelit. Është një politikë që do të dështojë. Është një politikë që ka strukturën e destabilizimit të Sirisë edhe më shumë se ç’është”.

Kur intervistuesi tha se vendet arabe nuk luajnë një rol në çështjen Izrael-Siri dhe kritikat e tyre janë të dobëta, Fidan tha: "Unë shoh që vëllezërit tanë arabë po bëjnë kritika dhe kundërshtime serioze këtu. Sinqerisht, vlerësoj gjithashtu ndjeshmërinë e tyre për këtë çështje. Sidomos Arabia Saudite, Jordania dhe Egjipti, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, po tregojnë reagime shumë serioze për këtë çështje."

Duke theksuar se Izraeli nuk i vuri veshin kritikave për Gazën, Xhaminë Al-Aksa dhe Bregun Perëndimor dhe vazhdoi politikën e tij ekspansioniste në rajon "me mbështetje të pakufizuar pas saj", Fidan tha se ata duan të shohin një strukturë ku siguria e askujt, përfshirë Izraelin, nuk kërcënohet, integriteti territorial i asnjë vendi nuk cenohet dhe palestinezët do t’u kthehet shteti e tyre që iu përket.

Fidan tha se këtë vizion e ndajnë të gjitha vendet, përveç Izraelit, si dhe rajonet arabe dhe myslimane, duke shtuar se ky realitet mund të ketë pasoja të tjera në rajon.

“Izraeli mund të prishë marrëveshjen mes PKK/YPG-së terroriste dhe Sirisë”

I pyetur nëse Izraeli e sheh si kërcënim marrëveshjen mes organizatës terroriste PKK/YPG – përkatësisht PKK-së dhe degës së saj në Siri, YPG-së – me regjimin e Damaskut për çarmatim dhe shpërbërje brenda një viti, Fidan u përgjigj se ndoshta po.

Duke thënë se ka dy grupe në Izrael, njëri dëshiron ta bëjë Izraelin më të sigurt duke zhvilluar marrëdhënie me rajonin bazuar në respekt, dashuri dhe marrëdhënie reciproke, ndërsa tjetri dëshiron ta bëjë Izraelin më të sigurt duke i mbajtur vendet në rajon të dobëta dhe në trazira të brendshme, Fidan theksoi se kryeministri Benjamin Netanyahu i përket grupit të dytë. Ai shtoi: "Pikërisht për shkak të kësaj perspektive, unë mendoj se një qasje që mbështet grupet separatiste në Siri, pra, le të themi pushtimi i vazhdueshëm i PKK-së në Siri ose konflikte të tjera të brendshme, nuk është një qasje e shëndetshme. Kjo sjell probleme të tjera të paparashikuara. Jo vetëm për rajonin, por edhe për Izraelin. Mendoj se ata duhet të jenë shumë më të kujdesshëm kur formulojnë këto politika."

Bashkëpunimi ndërmjet Türkiyes dhe Irakut

Fidan tha se shumë projekte të mundshme mund të realizohen në Irak, duke përfshirë projekte energjitike që nuk janë parë deri më tani.

Duke theksuar se Projekti i Rrugës së Zhvillimit është një projekt i rëndësishëm dhe vizionar, Fidan tha: "Është me të vërtetë e admirueshme që për herë të parë pas shumë vitesh, Iraku ka ardhur në axhendë me një projekt që lidhet me zhvillimin dhe prosperitetin që mbulon të gjithë rajonin, jo një problem sigurie. Presidenti ynë gjithashtu e mbështet shumë këtë. Kjo është pikërisht ajo që Turqia dëshiron të shohë, që (Iraku) po bëhet një çështje prosperiteti, jo konflikti dhe ndarjeje.

Fidan tha se energjia dhe ndërtimi i tubacioneve do të jenë në kartat e Projektit të Rrugës së Zhvillimit, duke shtuar: "Tani, siç e dini, ne mund t'i transportojmë vetëm depozitat e naftës dhe gazit në Irakun verior në tregjet botërore. Ato në jug nuk shkojnë në Evropë përmes Türkiyes. Ato në jug shkojnë në vende të tjera me anije. Në fakt, nëse depozitat e naftës në jug mund të lidhen me Evropën përmes tubacioneve përmes Türkiye, një treg shumë i madh do të hapet për Irakun.”.

Duke thënë se ka depozita gazi të pashfrytëzuara dhe të pa investuara në disa rajone të Irakut, përfshirë rajonin kurd, Fidan tha: "Gazi si burim i pastër i energjisë është shumë në modë tani. Është në fakt e nevojshme të investohet në këtë. Për sa kohë që stabiliteti aktual mbizotëron në Irak, mendoj se investitorët ndërkombëtarë do të vijnë dhe do të investojnë këtu."

Në lidhje me gatishmërinë e Türkiyes për të investuar në burimet energjitike në Irak dhe për t'u bërë treg për burimet atje, Fidan tha se Türkiye duhet të blejë rreth 90 për qind të naftës dhe gazit natyror nga jashtë dhe se ata janë gati të blejnë energjinë që vjen nga Iraku.

Duke deklaruar se Iraku mund të dërgojë energji, naftë dhe gaz natyror në tregjet ndërkombëtare përmes territorit turk, Fidan tha: "Ju e dini se ekziston një tubacion ekzistues. Ky tubacion aktualisht nuk po funksionon. Ekziston një marrëveshje midis Erbilit dhe Bagdadit që duhet të finalizohet. Tubacioni Mosul-Cejhan, siç e dini, aktualisht nuk po funksionon. Shpresoj që nuk ka funksionuar për rreth 18 muaj, një tubacion i madh financiar do të sjellë një tubacion të madh për të zgjidhur të ardhurat. kjo."

I pyetur për mundësinë që Siria t'i bashkohet Projektit të Rrugës së Zhvillimit, ai tha: "Unë mendoj se është e mundur. Do të ishte mirë. Mendoj se Siria mund të jetë pjesë e këtij projekti me formula të caktuara."