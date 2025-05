Presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha të enjten se pret reagime të ashpra nga Bashkimi Evropian në lidhje me nisjen e tij për në Moskë, duke shtuar se nuk do të heshtë për këto reagime dhe se, nëse është e nevojshme, do ta paguajë çmimin personalisht, jo Serbia.



Vuçiq, i cili aktualisht gjendet në Moskë, ku do të marrë pjesë në paradën ushtarake me rastin e fitores së Luftë së Dytë Botërore, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, tha se e di se si shkojnë gjërat kur dy ose tre persona nga një zonë lufte aktualisht e kërcënuar dalin me iniciativa kundër tij.

“Por, nëse ata menduan se unë do të heshtja siç bënë disa në Komunitetin e fundit Politik Evropian kur u sulmuan për vizitën në Moskë, unë nuk do të heshtë. Përgjigjja ime do të jetë serioze, e përgjegjshme dhe e përgatitur paraprakisht”, theksoi Vuçiq.

Siç deklaroi ai, nuk do ta lexojë atë përgjigje, do ta recitojë nga mendja e tij, por do t’u tregojë gjithçka që mendon për çdo lloj marrëdhënie politike që kanë pasur me Serbinë.

“Dhe Serbia do të vazhdojë në rrugën e saj dhe në rrugën evropiane dhe në çdo rrugë tjetër që është vendosur më parë. Nëse dikush duhet të paguajë çmimin, ai do të jem unë, jo Serbia”, theksoi Vuçiq në një deklaratë të transmetuar nga Tanjug.

Duke deklaruar se Samiti i Ministrave të Jashtëm të BE-së po zhvillohet sot në Varshavë, Vuçiq thotë se atje ndoshta do të ketë shumë reagime, të cilat do të jenë të vështira, dhe se ai pret bisedime me zyrtarët evropianë brenda pak ditësh.

Ai deklaron se kjo është e pritshme dhe se është krenar për faktin që nuk e ka mashtruar ose gënjyer askënd.

"E thashë të vërtetën tetë ose nëntë muaj më parë kur fola me Presidentin Putin për çështje të tjera të rëndësishme për vendin tonë në telefon. Pastaj premtova dhe dhashë fjalën time se do të merrja pjesë në paradë. Nuk është një fjalë që e thua në një bar me muzikë dhe pije, kështu që është e lehtë për ty të përmbushësh diçka. Një fjalë jepet për të përmbushur diçka kur është e vështirë. Njeriu e mban fjalën e tij dhe i qëndron besnik asaj që e thotë", tha Vuçiq.

Siç shtoi ai, puna dhe detyrimi i tij është të bëjë gjithçka për të përmbushur fjalën që dha. Duke deklaruar se pothuajse dështoi ta përmbushte atë, pa asnjë faj të tijin, Vuçiq tha se detyrimi i tij ishte të bënte gjithçka që mundte.

"Prandaj, është detyrimi im të përpiqem të bëj gjithçka që mundem, të luftoj për interesat serbe, për interesat e Serbisë. Dhe kjo është arsyeja pse udhëtoj nëpër botë, flas dhe përpiqem të marr gjithçka që mundemi si një vend i vogël. Shpesh sillemi sikur të jemi një fuqi e madhe, si Rusia, Kina, Amerika, Franca, Anglia, Gjermania. Mendojmë se mund ta bëjmë në atë mënyrë dhe presim rezultate të tilla, gjë që nuk është shumë realiste", tha Vuçiq.

Siç shtoi ai, është gjithmonë mirë të shtysh standardet më lart dhe të presësh më shumë.