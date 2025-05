Kryeministri i Spanjës bëri thirrje të martën për një Bashkim Evropian më të fortë dhe më të pavarur, duke paralajmëruar se blloku nuk mund të varet më nga “ndryshimet e humorit të Uashingtonit” për mbrojtjen e tij.





Në një fjalim para Parlamentit, Pedro Sanchez përmendi “neoimperializmin” e Rusisë dhe ndryshimet ushtarake e ekonomike të Shteteve të Bashkuara si “ndryshime tektonike” në rendin global.





“Çdo krizë e ka bërë BE-në më të mirë, dhe sot po përballemi me një tjetër krizë,” tha ai. “Nuk mund të supozojmë se ShBA-ja do ta mbrojë qiellin, infrastrukturën apo kufijtë tanë. Duhet ta bëjmë vetë, me inteligjencë dhe koordinim.”





Sanchez argumentoi për një integrim më të thellë evropian në fusha si shpenzimet e përbashkëta për mbrojtjen, forcat e armatosura dhe politika e jashtme, duke theksuar se BE-ja duhet ta mbrojë multilateralizmin, paqen dhe të drejtat e njeriut në një kohë kur mbështetja globale për këto parime po bie.





“Nuk duhet të ketë standarde të dyfishta. Politika e jashtme evropiane duhet të jetë koherente, ashtu siç është Spanja si me Ukrainën, ashtu edhe me Gazën”, tha ai.





Kryeministri socialist, i cili udhëheq një qeveri të pakicës në koalicion, premtoi gjithashtu të arrijë objektivin e NATO-s për shpenzime për mbrojtjen prej 2% të PBB-së.





Megjithatë, ai theksoi se kjo rritje – nga 1,2% e PBB-së në vitin 2023 – nuk do të bëhet në dëm të programeve sociale apo mjedisore.





“Nuk do të prekim asnjë qindarkë nga shpenzimet sociale apo mjedisore,” tha ai, duke vënë në dukje se shpenzimet për mbrojtjen tashmë janë rritur nga 0,9% e PBB-së në vitet e fundit.





“Do të tregojmë se ndarja midis shpenzimeve për sigurinë dhe shtetit të mirëqenies është e rreme,” shtoi Sanchez, duke theksuar se Spanja do të përfitojë nga zhvillimi teknologjik dhe industrial që lidhet me mbrojtjen.





Ai argumentoi se, përtej mbrojtjes së BE-së nga Rusia, ky investim do të ndihmojë gjithashtu Spanjën për t'u përballur me kërcënime lokale si ndryshimet klimatike, trafiku i qenieve njerëzore, kontrolli kufitar dhe terrorizmi ndërkombëtar.





Sanchez bëri të ditur se Spanja do t'i përqendrojë investimet e saj në modernizimin e teknologjisë ushtarake, përmirësimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore dhe forcimin e sigurisë kibernetike.





Sanchez shtoi se kjo shtysë për mbrojtjen mund të sjellë përfitime më të gjera përmes krijimit të vendeve të punës, zhvillimit të fuqisë punëtore, mundësive të biznesit dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë.





“E di që spanjollët duan ta mbrojnë Ukrainën, por nuk duan të kontribuojnë në një garë armatimesh”, tha ai. “Evropianët nuk janë kërcënim për askënd. Por, nuk duam të ndihemi të kërcënuar. Nuk do të sulmojmë, por do ta mbrojmë mënyrën tonë të jetesës.”





Ai gjithashtu i bëri thirrje BE-së të ndërmarrë mobilizime të mëdha burimesh për t'u përshtatur me situatën e re.





“Jemi në një kohë të ngjashme me krizën e COVID-19, e BE-ja duhet të përgjigjet ashtu siç bëri atëherë. Na duhen burime të përbashkëta”, tha Sanchez.