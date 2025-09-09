Siria dënoi fuqishëm një seri sulmesh ajrore izraelite të hënën që shënjestrojnë disa zona të vendit, duke i përshkruar ato si “shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe të parimeve të Kartës së OKB-së.”
Avionët luftarakë izraelitë kryen sulme në periferi të qyteteve Homs, Latakia dhe Palmira, raportoi Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA).
Në një deklaratë, Ministria e Jashtme tha se sulmet përbëjnë “shkelje të hapur të sovranitetit të Sirisë dhe një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe stabilitetin rajonal,” duke shtuar se ato janë pjesë e “serisë së përshkallëzimeve agresive të Izraelit ndaj territorit sirian.”
“Siria refuzon kategorikisht çdo përpjekje për të minuar sovranitetin e saj ose për të rrezikuar sigurinë e saj kombëtare”, theksoi ministria.
Ajo bëri thirrje për komunitetin ndërkombëtar, veçanërisht për Këshillin e Sigurimit të OKB-së, që “të marrë përgjegjësitë e tij ligjore dhe morale, të mbajë qëndrim të qartë dhe të vendosur për të ndalur këto sulme të përsëritura dhe të sigurojë respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë.”
Megjithëse administrata e re siriane, e cila është në detyrë që nga fundi i dhjetorit 2024, nuk paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë për Izraelin, ushtria izraelite ka shkelur vazhdimisht territorin sirian, duke kryer sulme ajrore që kanë vrarë civilë dhe kanë shkatërruar objekte ushtarake, automjete, armë dhe municione.
Prej shtatë muajsh, ushtria izraelite ka pushtuar Malin Hermon të Sirisë, në avancimin më të largët nga kufijtë e saj, dhe mban një brez sigurie 15 kilometra të gjerë në disa zona jugore, duke kontrolluar mbi 40 mijë sirianë brenda kësaj zone të pushtuar.
Izraeli ka pushtuar pjesën më të madhe të Lartësive Golan të Sirisë që nga viti 1967 dhe ka zgjeruar kontrollin e tij pas ngjarjeve që çuan në rrëzimin e presidentit Bashar al-Assad në fund të vitit 2024.