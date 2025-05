Policia e Kosovës ka nisur të mërkurën në mëngjes një aksion kundër krimit të organizuar në pjesën jugore dhe në atë veriore të qytetit të Mitrovicës.

Policia ka konfirmuar për mediat lokale në Kosovë se aksioni ka të bëjë me luftimin e veprimtarive kriminale, të kontrabandimit me armë dhe municion.

"Mund të konfirmojmë se, sot në orët e hershme të mëngjesit, Policia e Kosovës në bashkëpunim dhe koordinim me institucionet kompetente, ka filluar realizimin e një operacioni policor i cili përfshin dy rajone të Kosovës, atë DRP Mitrovicë Jugu dhe DRP Mitrovicë Veri. Operacioni policor ka të bëjë me luftimin e veprimtarive kriminale, të kontrabandimit me armë dhe municion’, tha zëdhësi i Policisë, Baki Kelani.

Policia bëri të ditur tutje se pas përfundimit të operacionit policor, do të bëhen publike informacione shtesë.