Presidenti turk dhe kryetari i AK Partisë Recep Tayyip Erdoğan foli në mbledhjen e Grupit Parlamentar të partisë së tij të mërkurën, duke dhënë deklarata të forta për zhvillimet e fundit politike dhe gjyqësore.

Në fjalën e tij, Erdoğan theksoi se qeveria e tij nuk i ka harruar ata që tentuan t'i minojnë me mjete të paligjshme, duke thënë:

“Ne kurrë nuk kemi harruar dhe nuk harrojmë ata që u përpoqën të na mposhtin me mjete të paligjshme dhe ata që ishin aq të dëshpëruar sa të hidhnin vendin dhe kombin në zjarr”.

Ai gjithashtu nënvizoi angazhimin e qeverisë për të mbajtur përgjegjës ata që sabotojnë ekonominë dhe mirëqenien e kombit, duke thënë:

"Të gjitha llojet e sabotimeve kundër ekonomisë turke, mirëqenies dhe paqes së kombit do të mbahen para drejtësisë."

Erdoğan komentoi se rasti u nis bazuar në dokumentet e ofruara nga anëtarët e CHP-së. Duke deklaruar se këta persona, të pakënaqur me shpërndarjen e ryshfeteve dhe fondeve të paligjshme, kanë denoncuar keqbërjen pranë organeve të rendit, duke çuar në procedimin aktual ligjor.

Më tej, Erdoğan deklaroi se paratë e përvetësuara nuk u përdorën vetëm për përfitime personale, por gjithashtu u derdhën në fushata politike dhe u transferuan në kompanitë e lidhura me figurat e opozitës.

Duke iu referuar hetimeve të vazhdueshme të korrupsionit që përfshijnë Bashkinë Metropolitane të Istanbulit dhe disa bashki të rretheve, Erdoğan deklaroi:

“Kuptohet se bashkia metropolitane dhe disa bashki të rretheve të Istanbulit e kanë shkruar librin mbi kanibalizmin në aspektin e korrupsionit, vjedhjes dhe zhvatjes”.

Ai tha më tej se kur të zbulohet shkalla e plotë e korrupsionit, përgjegjësit nuk do të mund të përballen as me familjet e tyre, e lëre më me publikun.

“Kur të zbulohen aktorët e vërtetë, nuk do të kenë fytyrë as t'i shohin fytyrat e të afërmve të tyre, e lëre më kombin”.

Erdoğan gjithashtu i krahasoi skandalet e korrupsionit në komunat e opozitës të Istanbulit me një seri drame të pafund, duke thënë:

“Nëse do të përpiqeshit të bënit një serial për korrupsionin në komunat CHP të Istanbulit, do të gjenit më shumë material sesa një serial brazilian”.

"Ndaloni nxitjen e rrugëve"

Duke iu drejtuar CHP-së, Erdoğan kritikoi reagimin e tyre ndaj akuzave për korrupsion dhe protestave të vazhdueshme, duke i kërkuar që të përballen me pasojat ligjore.

"Edhe nëse është për shkak të luftës civile në CHP, rrota juaj e korrupsionit është ekspozuar. Ju nuk mund ta mbuloni pisllëkun. Mos hidhni baltë majtas e djathtas."

Ai gjithashtu i bëri thirrje opozitës që të përmbahet nga nxitja e trazirave, duke paralajmëruar kundër përpjekjeve për të manipuluar ndjenjat publike:

“Ndaloni së terrorizuari rrugëve me keqbërës të ndyrë dhe mos u përpiqni të na tërheqni ne dhe kombin tonë në gropën ku jeni zhytur”.