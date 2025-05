Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi dje se takimi me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy në Shtëpinë e Bardhë nuk pati sukses dhe se lideri ukrainas e teproi.

Duke iu drejtuar gazetarëve para se të nisej për në Florida, Trump përsëriti se ai kërkon paqe në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës.

Deklaratat e tij erdhën pas një përplasjeje të ashpër mes Zelenskyy-t, Trumpit dhe nënpresidentit JD Vance.

Trump tha se takimi në Zyrën Ovale “nuk shkoi dhe aq mirë”.

“Nga këndvështrimi i tij, ai e ka tepruar shumë. Ne kërkojmë paqe. Nuk kërkojmë dikë që do të nënshkruajë një marrëveshje të fuqishme dhe më pas nuk do të bëjë paqe, sepse ndihet i inkurajuar,” tha Trump.

“Nuk duam të hyjmë në një luftë dhjetëvjeçare dhe të luajmë lojëra,” shtoi ai.

Trump tha se Zelenskyy dëshiron të vazhdojë luftën dhe të “luftojë, luftojë, luftojë”.

“Ky është një njeri që dëshiron të na përfshijë dhe të vazhdojë të luftojë. Por ai po përballet me një situatë të vështirë… Unë dua paqe të menjëhershme. Presidenti Putin do të dëshirojë ta arrijë atë, dhe ai dëshiron ta përfundojë këtë,” tha Trump.

Presidenti amerikan shtoi se Zelenskyy “dëshiron të kthehet menjëherë, por unë nuk mund ta bëj këtë. Duhet të ketë një armëpushim urgjent”.

“Ose do ta përfundojmë, ose do ta lëmë të luftojë. Dhe nëse lufton, nuk do të jetë bukur, sepse pa ne, ai nuk fiton,” shtoi Trump.

Lufta shumë jodiplomatike e fjalëve zgjati rreth dhjetë minuta, ndërsa Zelenskyy përpiqej të mbronte veprimet e tij në mbi tre vjet konflikt me Rusinë.

Zelenskyy u largua nga Shtëpia e Bardhë pas këtij debati të hapur. Ceremonia e planifikuar e nënshkrimit të marrëveshjes për mineralet dhe konferenca për shtyp u anuluan.