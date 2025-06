Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se dëshiron të organizojë sa më shpejt që të jetë e mundur konferencën e OKB-së për shtetësinë palestineze, e cila u shty kohët e fundit.

“Qëllimi im është të ecim përpara sa më shpejt të mundemi. Por, siç e dini, po koordinohemi me Arabinë Saudite dhe në ditët në vijim do të takohem me princin e kurorës së Arabisë Saudite për të diskutuar një datë të mundshme dhe organizimin e samitit. Shpresoj që të ndodhë sa më shpejt”, tha Macron në një konferencë për shtyp në Bruksel, pas një samiti të BE-së të enjten mbrëma, kur u pyet për datën e ardhshme të konferencës.

Konferenca, e cila kishte për qëllim të fokusohej te zgjidhja paqësore e çështjes palestineze dhe zbatimi i zgjidhjes me dy shtete, fillimisht ishte planifikuar për muajin qershor, por u shty pas tensioneve ushtarake mes Iranit dhe Izraelit.

“Ne po bëjmë thirrje për një armëpushim të menjëhershëm në Gaza dhe rifillimin e ndihmës humanitare, sepse kjo është situata më dramatike si nga pikëpamja humanitare ashtu edhe politike, dhe është kriza më urgjente në rajon”, tha Macron.

Ai bëri thirrje për respektimin e armëpushimit mes Izraelit dhe Iranit, të shpallur nga Presidenti amerikan Donald Trump, rifillimin e diskutimeve dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve bërthamore dhe balistike të Iranit.

Macron tha se lejimi i Iranit për t’u tërhequr nga Traktati për Mospërhapjen Bërthamore (NPT) do të ishte “rezultati më i keq”, duke shtuar: “Kjo do të çonte në një devijim të rrezikshëm dhe në një dobësim kolektiv.”

“Përgjegjësia jonë është të mbrojmë Traktatin për Mospërhapjen Bërthamore, të sigurojmë që Irani të mos largohet prej tij dhe të mundësojmë që Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike të rifillojë punën e saj në Iran sa më parë të jetë e mundur,” u shpreh ai.

Macron komentoi gjithashtu mbi negociatat tregtare me ShBA-në, e cila po mban një tarifë prej 10 për qind ndaj shumicës së mallrave të BE-së, përveç tarifave më të larta specifike për sektorë të veçantë (25 për qind për makinat dhe 50 për qind për çelikun/aluminiumin), të vendosura që nga prilli 2025.

“Dua të theksoj këtu se ne mbështesim përpjekjet e Komisionit [Evropian] për një zgjidhje të balancuar dhe të negociuar. Franca është në favor të arritjes së një marrëveshjeje sa më shpejt. Ne nuk jemi në favor të zvarritjes së këtij procesi pafundësisht”, tha kreu i shtetit francez.

Duke bërë thirrje për një marrëveshje “pragmatike” dhe “të balancuar” që nxjerr në pah anët pozitive të të dyja palëve, Macron tha se blloku nuk do të pranojë një “situatë afatgjatë” në të cilën ata “tatohen ndërsa nuk bëjnë ndryshime” në qëndrimin e tyre.

“Nëse, në fund, amerikanët zgjedhin të mbajnë tarifat 10 për qind ndaj ekonomisë sonë, do të ketë në mënyrë të pashmangshme një masë reciproke ndaj mallrave dhe produkteve amerikane të shitura në tregun evropian. Taksa e aplikuar mbi industritë tona do të shoqërohet me një taksë të barabartë mbi të tyret. Përndryshe, do të ishim naivë, ose të dobët, ose të dyja”, tha Macron.