Bashkimi Evropian i kërkoi të enjten Milorad Dodik, president i Republikës Srpska (RS), një nga dy entitetet në Bosnje dhe Hercegovinë, të "përmbahet nga retorika provokuese, përçarëse dhe veprimet që vënë në pikëpyetje sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të vendit".

Shërbimi i Veprimit të Jashtëm të bllokut lëshoi ​​një deklaratë pas miratimit të vendimeve nga Asambleja Kombëtare e RS-së (NSRS) që janë në kundërshtim me kushtetutën e vendit.

Shërbimi tha se rregulloret ligjore të miratuara nga NSRS-ja më 27 shkurt dhe të nënshkruara nga Dodik një ditë më parë dobësojnë rendin kushtetues dhe ligjor të Bosnjë-Hercegovinës, minojnë funksionimin e institucioneve dhe kërcënojnë liritë themelore të qytetarëve.

“Republika Srpska, si entitetet e tjera, duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën e Bosnjë dhe Hercegovinës dhe ligjet e vendit, dhe të respektojë kompetencat dhe vendimet e institucioneve të vendit, duke përfshirë Gjykatën Kushtetuese, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Prokurorial, Gjykatën, Zyrën e Prokurorisë si dhe Agjencinë Shtetërore të Hetimit dhe Mbrojtjes. Të gjitha mjetet juridike të brendshme duhet të përdoren për të mbështetur rendin kushtetues të Bosnjë dhe Hercegovinës,” thuhej në deklaratë.

BE-ja bëri thirrje gjithashtu për t'i dhënë fund presionit politik ndaj zyrtarëve publikë për t'u larguar nga institucionet e nivelit shtetëror.

“BE-ja thekson se sovraniteti, integriteti territorial dhe rendi kushtetues i Bosnje dhe Hercegovinës duhet të respektohen”, thuhet në deklaratë.

Duke kujtuar se Këshilli Evropian vendosi të fillojë negociatat e anëtarësimit në BE me Bosnjën dhe Hercegovinën në mars 2024, BE-ja u bëri thirrje të gjithë aktorëve politikë që të fokusohen në përparimin e vendit në rrugën drejt BE-së dhe të ndërmarrin të gjithë hapat e nevojshëm me vendosmëri.

“Përparimi në rrugën e BE-së është garancia më e mirë e stabilitetit dhe sigurisë në Bosnje dhe Hercegovinë dhe ka përfitime të shumta për qytetarët e vendit”, shtohet në deklaratën e lëshuar.