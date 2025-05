Departamenti i Shtetit ka përsëritur se ShBA-ja i kupton “shqetësimet legjitime” të Türkiyes në lidhje me kërcënimin e paraqitur nga organizata terroriste PKK në Sirinë verilindore.

“Ne i kuptojmë shqetësimet shumë legjitime që Türkiye ka në lidhje me kërcënimin terrorist që paraqet PKK-ja. Ne i kuptojmë shqetësimet shumë legjitime që Türkiye ka për praninë e luftëtarëve të huaj brenda Sirisë dhe kështu ne po flasim me ta (Türkiyen) në lidhje me këto shqetësime për të gjetur një rrugë përpara”, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Matthew Miller.

Në konferencën për media, Miller tha se ShBA-ja dëshiron të shohë “krijimin e një qeverie kombëtare siriane që përfshin të gjitha grupet e ndryshme etnike brenda Sirisë”.

“Dhe, në fund të kësaj, ju nuk keni asnjë milici nën-kombëtare, asnjë grup nën-kombëtar që mbajnë armë nën flamurin e tyre. Dhe, si pjesë e kësaj, ne sigurisht mendojmë se është e përshtatshme të diskutohet për dëbimin e luftëtarëve të huaj”, tha Miller.

Ai gjithashtu tha se ShBA-ja do të ruajë mbështetjen për SDF-në e udhëhequr nga YPG/PKK-ja, partneri kryesor sirian i ShBA-së në luftën kundër grupit terrorist DEASh, si dhe shtoi se administrata e presidentit Joe Biden dëshiron të ruajë fokusin në luftën kundër DEASh-it.

Mbështetja e ShBA-së për SDF-në ka tensionuar ndjeshëm marrëdhëniet midis Uashingtonit dhe Ankarasë.

I pyetur se si duhet të duket administrata e re në Siri pas marrjes së kontrollit nga qeveria e re kalimtare që rrëzoi regjimin e Bashar Asadit, Miller tha se “ky është një vendim që duhet të marrë populli sirian”.

“Ajo që ne besojmë është se populli sirian vendos llojin e qeverisjes dhe kushtetutën, një kornizë që përfaqëson aspiratat e tyre, që përfaqëson llojin e kompromiseve normale në një dorëzim dhe pranim që ndodh në shoqërinë civile”, tha Miller.

Ai tha se kushtetuta e re duhet të jetë gjithëpërfshirëse, transparente dhe e përgjegjshme.

Asadi, lideri i Sirisë për pothuajse 25 vjet, u arratis në Rusi pas grupet kundër regjimit më 8 dhjetor morën kontrollin e Damaskut, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Baath, e cila ka qenë në pushtet që nga viti 1963.