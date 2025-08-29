Transporti rrugor i drejtpërdrejtë midis Türkiyes dhe Sirisë ka rifilluar pas një ndërprerjeje 13-vjeçare, njoftoi sot ministri turk i Transportit, Abdulkadir Uraloğlu.
“Pas një pauze 13-vjeçare, transporti rrugor ndërkombëtar i drejtpërdrejtë midis Türkiyes dhe Sirisë ka rifilluar. Dje, katër kamionë kaluan nga Pika Kufitare Cilvegözü, duke udhëtuar nga Mersini në Halep, dhe tre kamionë nga Idlibi në Mersin”, tha Uraloğlu në një deklaratë.
Ai theksoi se transporti rrugor mes dy vendeve ishte zhvilluar prej “disa kohësh” vetëm në tranzit.
Uraloğlu deklaroi se operacionet e transportit në Siri u ndërprenë plotësisht për shkak të trazirave civile që nisën në vitin 2011. Për vite me radhë, ngarkesat në pikën kufitare transportoheshin përmes ndërrimit të mallrave në kufi.
Ministri shpjegoi se nisën procesin e rifillimit të transportit pas zhvillimeve në vend në dhjetor 2024, dhe njoftoi se nënshkruan një memorandum mirëkuptimi me Sirinë për transportin rrugor në Forumin e Korridoreve Globale të Transportit të mbajtur në Istanbul nga 27 deri më 29 qershor.
Ai shtoi se më 9 korrik u zhvillua një takim teknik në Pikën Kufitare Cilvegözü për t’i përcaktuar kushtet e kalimit dhe se tashmë ky proces ka nisur në terren.
Transporti drejt Jordanisë, Arabisë Saudite do të bëhet më i shpejtë
Uraloğlu vuri në dukje se me rifillimin e transportit, automjetet me targa turke dhe siriane tani do të arrijnë direkt në destinacionet e tyre, duke e eliminuar nevojën për të ndërruar ngarkesën në kufi.
“Duke krahasuar gushtin 2024 me gushtin 2025, ka pasur një rritje 50 për qind të transportit tonë drejt Sirisë. Ky trend do të vazhdojë të rritet. Me rihapjen e rrugës së Sirisë, transporti nga qytete si Hatay, Gaziantep dhe Mersin drejt Jordanisë dhe Arabisë Saudite do të bëhet më i shpejtë. Ky hap do të gjallërojë jo vetëm eksportuesit tanë, por edhe ekonominë rajonale”, shtoi ai.
Ky vendim vjen pas kolapsit të regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor të vitit të kaluar.
Asad, udhëheqës i Sirisë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi në dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Ba’ath, i cili ishte në pushtet që nga viti 1963. Një administratë e re tranzitore e drejtuar nga Ahmad al-Sharaa u formua në janar.