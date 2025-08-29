TÜRKİYE
2 minuta leximi
Rifillon pas 13 vitesh transporti i drejtpërdrejtë rrugor midis Türkiyes dhe Sirisë
Ministri Uraloğlu vuri në dukje se me rifillimin e transportit, automjetet me targa turke dhe siriane tani do të arrijnë direkt në destinacionet e tyre, duke e eliminuar nevojën për ta ndërruar ngarkesën në kufi.
29 Gusht 2025

Transporti rrugor i drejtpërdrejtë midis Türkiyes dhe Sirisë ka rifilluar pas një ndërprerjeje 13-vjeçare, njoftoi sot ministri turk i Transportit, Abdulkadir Uraloğlu.

“Pas një pauze 13-vjeçare, transporti rrugor ndërkombëtar i drejtpërdrejtë midis Türkiyes dhe Sirisë ka rifilluar. Dje, katër kamionë kaluan nga Pika Kufitare Cilvegözü, duke udhëtuar nga Mersini në Halep, dhe tre kamionë nga Idlibi në Mersin”, tha Uraloğlu në një deklaratë.

Ai theksoi se transporti rrugor mes dy vendeve ishte zhvilluar prej “disa kohësh” vetëm në tranzit.

Uraloğlu deklaroi se operacionet e transportit në Siri u ndërprenë plotësisht për shkak të trazirave civile që nisën në vitin 2011. Për vite me radhë, ngarkesat në pikën kufitare transportoheshin përmes ndërrimit të mallrave në kufi.

Ministri shpjegoi se nisën procesin e rifillimit të transportit pas zhvillimeve në vend në dhjetor 2024, dhe njoftoi se nënshkruan një memorandum mirëkuptimi me Sirinë për transportin rrugor në Forumin e Korridoreve Globale të Transportit të mbajtur në Istanbul nga 27 deri më 29 qershor.

Ai shtoi se më 9 korrik u zhvillua një takim teknik në Pikën Kufitare Cilvegözü për t’i përcaktuar kushtet e kalimit dhe se tashmë ky proces ka nisur në terren.

