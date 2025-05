Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov konfirmoi të premten se një raund i dytë negociatash me Ukrainën do të zhvillohet së shpejti.

Duke folur në një konferencë mbi jugun e Rusisë në Moskë, Lavrov tha se puna për memorandumin e paqes ishte duke u zhvilluar dhe tashmë kishte arritur në një "fazë të avancuar" nga ana ruse.

Duke folur për raportet e medias që sugjerojnë Vatikanin si një vend të mundshëm për negociata, Lavrov shprehu rezerva, duke thënë se do të ishte "e pakëndshme" për vetë Selinë e Shenjtë të priste delegacione nga dy vende ortodokse në rrethanat aktuale.

"Imagjinoni Vatikanin si një vend për negociata. Është mjaft e papërshtatshme, do të thoja, që kombet ortodokse të diskutojnë heqjen e shkaqeve rrënjësore në një platformë katolike. Unë besoj se kjo nuk do të ishte veçanërisht e këndshme as për Vatikanin", tha ai.

Më 16 maj, Rusia dhe Ukraina rifilluan negociatat e drejtpërdrejta për paqe në Istanbul pas një ndërprerjeje prej më shumë se tre vjetësh. Gjatë takimit, të dyja palët ranë dakord të shkëmbejnë nga 1.000 të burgosur secila dhe të fillojnë hartimin e një dokumenti që do të përcaktojë kushtet për një armëpushim të mundshëm në konfliktin që ka zgjatur për më shumë se tre vjet.

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, pas një bisede dyorëshe me homologun e tij rus, Vladimir Putin, të hënën, tha se Vatikani ka treguar interes për të pritur bisedimet.