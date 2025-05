Shqipëri: Mbërrinë 120.226 zarfe me fletëvotime nga jashtë vendit

Numrin më të lartë të kthimeve e mban Italia me 54.783, ndjekur më pas nga Gjermania, Greqia. Sipas qarqeve, kryeson Tirana me 28.888 zarfe, Durrësi me 15.418 dhe më pas Fieri me 14.465.