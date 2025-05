Presidenti Donald Trump shpalli të mërkurën një pezullim 90-ditor të tarifave të gjera që kishte vendosur, duke u dhënë të gjitha vendeve një tarifë bazë prej 10%, me përjashtim të Kinës, e cila do të përballet me tarifa edhe më të larta.

“Bazuar në mungesën e respektit që Kina ka treguar ndaj Tregjeve Botërore, unë po rris menjëherë Tarifën që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i vendosin Kinës në 125%”, shkroi Trump në platformën Truth Social.

Duke thënë se mbi 75 vende kanë kërkuar të nisin negociata për tarifat, Trump shtoi se ka “autorizuar një PAUZË 90-ditore dhe një tarifë reciproke të reduktuar ndjeshëm gjatë kësaj periudhe, në 10%, gjithashtu në fuqi menjëherë.”