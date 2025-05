Presidenti i ShBA-së Donald Trump tha të mërkurën se ka të ngjarë të ketë një njoftim në lidhje me situatën në Gaza brenda 24 orëve të ardhshme.

"Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Shumë biseda po bëhen për Gazën tani. E dini këtë, apo jo? Pra, ndoshta do ta dini në 24 orët e ardhshme", tha Trump, një ditë pasi paralajmëroi një "njoftim shumë të madh".

Trump nuk pranoi të specifikonte se çfarë do të kishte të bënte me njoftimin kur u pyet të martën, por tha se do të ishte "aq i madh sa s'ka".

Megjithatë, ai pohoi se do të ishte "shumë pozitiv" dhe mund të ndodhte që të enjten, në të njëjtën kohë me njoftimin për Gazën që ai parapriu.

Nuk është e qartë nëse Trump po trajtonte të njëjtën çështje kur iu referua në mënyrë të paqartë njoftimit për Gazën, por i dërguari i tij i posaçëm për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, thuhet se do të informojë anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi një propozim të ShBA-së dhe Izraelit për të lehtësuar shpërndarjen e ndihmave në Gaza.

Raportet e mëparshme thanë se Kabineti i Sigurisë së Izraelit miratoi së fundmi një plan shpërndarjeje ndihmash për palestinezët në enklavë nëpërmjet kontraktorëve privatë të sigurisë amerikane, bazuar në dorëzimin e kutive të ndihmës individëve.

Megjithatë, OKB-ja dhe të gjitha grupet e ndihmës që punojnë në Gaza e kanë refuzuar planin, duke argumentuar se ai shkel parimet ndërkombëtare humanitare.

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, muajin e kaluar e kundërshtoi planin.

Administrata Trump thuhet se po kërkon mbështetje nga vendet e tjera, ndërsa i bën thirrje OKB-së të bashkëpunojë.

"Me sa dimë, ky është një informim jozyrtar i bërë në misionin amerikan", tha misioni i Greqisë në OKB për Anadolu, ndërsa mban presidencën e Këshillit për muajin maj.

Takimi me dyer të mbyllura vjen disa ditë para turneut të Trump në Lindjen e Mesme, i cili përfshin një samit me udhëheqësit e Gjirit mbi Iranin dhe Gazën.