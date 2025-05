Kina i tha të premten Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GjND) se kriza humanitare në Gaza dhe në territoret palestineze të pushtuara ka arritur nivele "të paprecedente", duke kërcënuar të përmbysë një popullatë që tashmë po vuan, dhe u bëri thirrje gjyqtarëve të mbrojnë të drejtën ndërkombëtare dhe drejtësinë globale.

"Situata po bëhet gjithnjë e më dëshpëruese. Në Gaza dhe në të gjitha territoret e pushtuara, po përjetojmë një krizë humanitare të paparë që kërcënon të përfshijë një popull tashmë të vuajtur," tha Ma Xinmin, përfaqësues i Kinës.

Ai theksoi se Izraeli ka një detyrim të qartë ligjor për të pranuar ndihmën humanitare nga palët e treta kur popullsia nuk furnizohet në mënyrë të mjaftueshme.

"Kjo nuk është një zgjedhje diskrecionale. Refuzimi i një ndihme të tillë mund të përbëjë mohimin e trajtimit njerëzor të civilëve apo një formë ndëshkimi kolektiv, të dyja të ndaluara nga e drejta ndërkombëtare," tha ai.

Pekini gjithashtu shprehu shqetësim të thellë për viktimat mes punonjësve humanitarë në territoret palestineze të pushtuara, duke theksuar se Izraeli duhet të sigurojë privilegjet dhe imunitetin e agjencive dhe organeve të OKB-së.

Kina riafirmoi, sipas përfaqësuesit të saj, se OKB-ja duhet të luajë një "rol qendror dhe të veçantë" në udhëheqjen dhe koordinimin e ndihmës humanitare dhe u bëri thirrje të gjitha shteteve të bashkëpunojnë për t’i ofruar ndihmë popullit palestinez. Ai përsëriti se zgjidhja themelore qëndron në zbatimin e një zgjidhjeje me dy shtete.

"Pushtimi vazhdon dhe uria përhapet," tha ai, pavarësisht opinionit këshillimor të gjykatës vitin e kaluar.

"Sytë e dëshpëruar të fëmijëve të Gazës na ngacmojnë ndërgjegjen me dy pyetje thumbuese: A do t’i nënshtrohet e drejta ndërkombëtare forcës brutale? A do të rrëzohen shtyllat e qytetërimit përballë ligjit të xhunglës?"

Kina gjithashtu i kërkoi gjykatës të japë një opinion këshillimor që do të ruajë integritetin e të drejtës ndërkombëtare dhe të “preki ndërgjegjen e komunitetit ndërkombëtar” për të mbrojtur drejtësinë, barazinë dhe shtetin e së drejtës.

Që nga 2 marsi, Izraeli ka mbyllur pikat kufitare të Gazës, duke bllokuar furnizimet thelbësore për të hyrë në enklavë, pavarësisht raporteve të shumta për uri në këtë territor të shkatërruar nga lufta.

Ushtria izraelite rifilloi ofensivën në Gaza më 18 mars, duke thyer një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve të arritur më 19 janar me grupin e rezistencës palestineze Hamas.

Më shumë se 52,000 palestinezë janë vrarë në Gaza nga ofensiva brutale izraelite që nga tetori 2023, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.