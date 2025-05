Hapësira ajrore turke mirëpriti 2,3 milionë fluturime vitin e kaluar, duke përfshirë mbi gjysmë milioni mbi-fluturime.

Sipas të dhënave zyrtare të përpiluara nga Anadolu Agency. Numri i fluturimeve u rrit me 5,5 për qind me bazë vjetore vitin e kaluar, që përkthehet në një fluturim çdo 14 sekonda mbi qiellin turk.

Që nga viti 2002, numri i vendeve Türkiye ka marrëveshje të transportit ajror me më shumë se dyfishuar nga 81 në 175 dhe numri i destinacioneve ndërkombëtare u rrit nga 60 në 50 vende në 349 destinacione në 132 vende.

Deri në fund të vitit 2024, trafiku i brendshëm ishte 902.078 dhe trafiku ndërkombëtar ishte 866.779 fluturime.

Numri i fluturimeve komerciale ishte 1,4 milion.

Vendndodhja e favorshme e Türkiyes

Ministri i Transportit Abdulkadir Uraloglu tha se vendndodhja e Türkiyes në udhëkryqin e kontinenteve dhe rrugëve tregtare ka nxitur suksesin e saj. Ai vuri në dukje se numri i aeroporteve aktive u rrit nga 26 në 2002 në 58 në 2023.

Uraloglu tha se me investimet e bëra në 22 vitet e fundit, Türkiye krenohet me rrjetin më të gjerë të fluturimeve në botë.

“Ne mund të arrijmë 1,5 miliardë njerëz dhe një prodhim të brendshëm bruto (PBB) prej 51,2 trilionë dollarë brenda një rrezeje fluturimi katërorëshe, pasi Türkiye është në qendër të 67 vendeve,” tha ai.

"Këtë vit, ne do të përpiqemi ta sigurojmë suksesin e vazhdueshëm të aviacionit tonë civil, të rrisim kënaqësinë e pasagjerëve tanë dhe të ofrojmë pajisjet e nevojshme me projekte miqësore me mjedisin."