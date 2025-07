Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha të martën se do ta shqyrtojë mundësinë e dëbimit të miliarderit Elon Musk, ndërsa përplasja mes tyre u rindez për shkak të një projektligji të mbështetur nga republikanët për ulje taksash dhe shpenzime publike.

“Nuk e di. Do të duhet ta shohim”, u tha Trump gazetarëve kur u pyet nëse do ta dëbonte Muskun.

Këto deklarata erdhën pasi shefi ekzekutiv i kompanisë Tesla rinovoi kritikat e tij ndaj projektligjit dhe premtoi se do të krijojë një parti të re politike nëse ai miratohet nga Kongresi.

Trump sugjeroi që Departamenti për Efiçencën e Qeverisë (DOGE) t'i shqyrtojë subvencionet që kanë përfituar kompanitë e Muskut.

“Do të na duhet ta vendosim DOGE mbi Elonin. E dini çfarë është DOGE? DOGE është përbindëshi që ndoshta do të duhet të kthehet dhe ta ‘gëlltisë’ Elonin”, tha ai.

Elon është “shumë i mërzitur” sepse ka humbur mandatin për automjetet elektrike, shtoi Trump, duke paralajmëruar se “mund të humbasë shumë më tepër se kaq.”

“DOGE do të merret me Muskun”

Marrëdhënia mes Trumpit dhe Muskut, dikur e karakterizuar nga bashkëpunimi dhe mbështetja e ndërsjellë, është kthyer në një përplasje publike dhe të ashpër që nga fundi i majit, kur Musk filloi ta kritikonte projektligjin.

Muajin e kaluar, Musk propozoi krijimin e një partie të re politike, duke pyetur ndjekësit e tij në X nëse “ka ardhur koha për të krijuar një parti të re politike në Amerikë që përfaqëson realisht 80% të popullsisë që ndodhet në mes.”

Më pas ai mbështeti një sugjerim për t’i vënë emrin partisë së re “Partia e Amerikës,” e ngjashme me komitetin politik që krijoi vitin e kaluar, “America PAC,” i cili shpenzoi 239 milionë dollarë për të mbështetur Trumpin dhe republikanë të tjerë në zgjedhjet e 2024-ës.

Duke folur me gazetarët pas mbërritjes në Floridë, Trump tha: “DOGE do të merret me Muskun. Nëse DOGE e heton Muskun, do të kursejmë një pasuri... Nuk mendoj se ai duhet ta luajë këtë lojë me mua.”