Presidenti i ShBA-së Donald Trump ka vlerësuar kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu si një “hero lufte”, pavarësisht se ndaj tij është lëshuar një urdhërarrest nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GjNP) për krime lufte në Gaza.
“Është një njeri i mirë. Është aty duke luftuar... Ai është një hero lufte, sepse kemi punuar bashkë. Është një hero lufte. Besoj se edhe unë jam”, tha Trump në një intervistë për gazetarin konservator të radios, Mark Levin, të martën.
Trump hodhi poshtë përpjekjet për ta mbajtur Netanyahun përgjegjës, duke thënë: “Ata po përpiqen ta fusin në burg.”
Nuk ishte e qartë nëse ai i referohej urdhërarrestit të GjNP-së apo procesit gjyqësor për korrupsion që Netanyahu ka në Izrael.
Netanyahu, në gjyq që nga viti 2020, është kryeministri i parë izraelit në detyrë që përballet me procedime penale.
Në nëntor të kaluar, GjNP-ja lëshoi urdhërarrest për Netanyahun dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po përballet gjithashtu me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës shkatërruese në Gaza.
Pushtimi i Gazës
Ndërkohë, mediat izraelite raportuan se ministri i Mbrojtjes Yisrael Katz dhe Shefi i Shtabit Eyal Zamir kanë miratuar planet për të pushtuar qytetin e Gazës, pas një vendimi të kabinetit të sigurisë.
Ushtria do të përshpejtojë mobilizimin e 60.000 rezervistëve dhe do të zgjasë shërbimin e 20,000 të tjerëve me 40 ditë.
Sipas Channel 12, Katz dhe Zamir zhvilluan bisedime në Ministrinë e Mbrojtjes në Tel Aviv me zyrtarë të lartë të komandës jugore, shtabit të përgjithshëm, inteligjencës ushtarake, divizionit të operacioneve dhe Shërbimit të Sigurisë Shin Bet.
Raporti tha se Zamir paraqiti fazat e planit të pushtimit, përfshirë forcimin e trupave izraelite në veri të Gazës.
Që nga 7 tetori 2023, Izraeli, me mbështetjen e ShBA-së, ka zhvilluar atë që palestinezët dhe ekspertë ligjorë ndërkombëtarë e përshkruajnë si gjenocid në Gaza, duke përfshirë vrasje masive, zhvendosje të detyruar, shkatërrim dhe urinë të qëllimshme.
Gjenocidi ka lënë mbi 62.000 të vdekur, 156.000 të plagosur, mbi 10.000 të zhdukur dhe qindra mijëra të zhvendosur.