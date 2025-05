Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të mërkurën se komentet e homologut të tij rus Vlladimir Putin për armëpushimin janë "në kundërshtim me realitetin", ndërsa Moska dhe Kievi shkëmbyen akuza për sulme të ndërsjella në infrastrukturë.

Më herët, autoritetet ruse dhe ukrainase raportuan sulme gjatë natës në infrastrukturën lokale, disa orë pas një telefonate të martën midis Putinit dhe Presidentit të ShBA-së, Donald Trump, në të cilën udhëheqësi rus ra dakord për një armëpushim të kufizuar që do të ndalonte përkohësisht sulmet "në të gjithë energjinë dhe infrastrukturën".

Zelenskyy tha më vonë atë mbrëmje se do të mbështeste nismën.

Por të mërkurën Zelenskyy tha në një konferencë të përbashkët shtypi në Helsinki me homologun e tij finlandez Alexander Stubb: "Kishte 150 dronë gjatë natës, duke përfshirë edhe objektet energjetike. Pati goditje në transport, për fat të keq, dy spitale u goditën, si dhe infrastruktura e zakonshme urbane."

"Pra, fjalët e Putinit janë shumë të ndryshme nga realiteti," tha ai.

Duke thënë se çështja e territorit do të jetë një nga çështjet "të ndjeshme dhe të vështira" në negociatat e mundshme të ardhshme, Zelenskyy ripohoi se Kievi nuk do të njohë kontrollin e Rusisë mbi territoret ukrainase, duke e quajtur këtë një "vijë të kuqe" që ata nuk do ta kalojnë.

Zelenskyy gjithashtu konfirmoi se do të ketë një bisedë telefonike me Trumpin më vonë të mërkurën dhe se ata do të diskutojnë detaje në lidhje me "hapat e ardhshëm".

"Ne patëm vërtet një takim të mirë të ekipeve tona në Jeddah (Arabia Saudite). Mendoj se gjithçka shkoi mirë, nëse jo për Rusinë, e cila nuk është gjithmonë e lumtur kur diçka shkon mirë," shtoi ai.