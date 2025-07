Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme në Asamblenë e Madhe Kombëtare të Türkiyes (TBMM), Fuat Oktay, tha se marrëdhëniet e vendit të tij me Shqipërinë kanë qenë jashtëzakonisht të forta dhe kanë vazhduar me një vrull vazhdimisht në rritje, veçanërisht kohët e fundit.

Duke folur për Anadolu, Oktay vlerësoi vizitën e tyre si dhe takimet që do t'i realizojnë në Shqipëri.

Ai tha se në Shqipëri gjenden me ftesë të Komisionit të Punëve të Jashtme i Kuvendit të Shqipërisë. "Marrëdhëniet tona me Shqipërinë kanë qenë jashtëzakonisht të forta dhe kanë vazhduar me një vrull vazhdimisht në rritje, veçanërisht kohët e fundit", tha ai.

Oktay tha se vizita e tyre ka qëllim që të kontribuojnë në këtë drejtim dhe të përdorin diplomacinë parlamentare në mënyrë më efektive.

Duke vënë në dukje se Türkiye dhe Shqipëria kanë marrëdhënie në shumë fusha dhe se të dyja vendet janë anëtare të NATO-s, Oktay kujtoi se samiti i NATO-s do të mbahet në Türkiye vitin e ardhshëm, ndërsa më pas në Shqipëri.

"Shpresojmë që këto bisedime do t'i çojnë marrëdhëniet tona me Shqipërinë, e cila është në rrugën e saj drejt BE-së, në një nivel tjetër"

Oktay vuri në dukje se Türkiye ka bashkëpunim me Shqipërinë në shumë fusha, nga industria e mbrojtjes deri te sektori i shëndetësisë.

"Marrëdhëniet ekonomike (me Shqipërinë) vazhdojnë të zhvillohen shumë mirë. Kemi një vëllim prej rreth 1 miliard dollarësh, por mendojmë se vëllimi normal, potenciali është shumë përtej kësaj. Prandaj, do të diskutojmë edhe një herë se çfarë mund të bëjmë në takimet tona, si në aspektin legjislativ ashtu edhe në atë ekzekutiv, për t'u hapur rrugën biznesmenëve nga të dyja palët. Do të kemi një takim me kryetarin dhe anëtarët e Komisionit për Çështjet Evropiane dhe të Jashtme. Përsëri, do të kemi një takim me kryetaren e Kuvendit", u shpreh ai.

Oktay, i cili theksoi se do të vizitojnë Universitetin e New Yorkut, i cili i përket Fondacionit Turk Maarif (TMV), dhe do të marrin pjesë në ceremoninë e diplomimit të nxënësve të shkollave të mesme të TMV, si pjesë e takimeve të tyre në vend, duke thënë se është një burim krenarie për Türkiyen që shkollat ​​e TMV janë ndër shkollat ​​më të suksesshme në Shqipëri.

Ai tha se ata do të takohen edhe me biznesmenë turq për të zhvilluar më tej marrëdhëniet ekonomike.

Duke theksuar se do të kenë edhe një takim me ministrin e Evropës dhe Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Igli Hasani, Oktay tha: "Shpresojmë që këto takime do t'i çojnë marrëdhëniet tona me Shqipërinë, e cila është në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, në një nivel tjetër. Ne tashmë kemi një Partneritet Strategjik, dy takimet e para janë mbajtur. Me shumë mundësi parashikojmë që takimi i tretë të mbahet në Türkiye para fundit të këtij viti. Si Komision, ne jemi këtu për të zhvilluar diskutime të hollësishme mbi të gjitha këto çështje, për të bërë vlerësimet e nevojshme dhe për të kontribuar në diplomacinë parlamentare".