Presidenti amerikan Donald Trump nënshkroi të premten një urdhër ekzekutiv për ta riemërtuar Departamentin e Mbrojtjes të ShBA-së në Departamenti i Luftës, duke paralajmëruar se do t’i drejtohet Kongresit për ta bërë ndryshimin zyrtar.
“Mendoj se kjo dërgon një mesazh fitoreje. Një mesazh fuqie, shumë më të fortë sesa shumica do ta kuptonte”, tha Trump për gazetarët në Zyrën Ovale.
Ai shtoi se do të punojë me Kongresin për ta kodifikuar ndryshimin, por argumentoi se nuk është e qartë nëse deputët duhet të veprojnë që ky ndryshim të bëhet zyrtar. Sipas Kushtetutës së ShBA-së, Kongresi ka kompetencën për të krijuar dhe riemërtuar agjenci federale.
Një kopje e urdhrit të Trumpit e publikuar nga Shtëpia e Bardhë thekson se termi “Departamenti i Luftës” dhe terminologjia përkatëse do të përdoren si emra dytësorë krahas atyre të vendosur zyrtarisht nga Kongresi.
Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, të cilit urdhri i jep edhe titullin alternativ “Sekretar i Luftës”, tha se ndryshimet synojnë “rikthimin e ethosit luftarak” të departamentit.
“E ndryshuam emrin pas Luftës së Dytë Botërore, nga Departamenti i Luftës në Departamenti i Mbrojtjes më 1947. Dhe siç thatë ju, zoti president, që nga ajo kohë nuk kemi fituar asnjë luftë të madhe, dhe kjo nuk është kritikë ndaj ushtarëve tanë, qoftë në Korenë, në Vietnam, apo në brezin e Irakut dhe Afganistanit”, tha Hegseth pranë Trumpit.
“Departamenti i Luftës do të luftojë për të fituar, jo për të hyrë në konflikte të pafund. Do të shkojmë në ofensivë, jo vetëm në mbrojtje, me fuqi shkatërruese maksimale, jo me ligjshmëri të vakët, me vendosmëri, jo me korrektësi politike”, shtoi ai.
Senatorët republikanë Rick Scott dhe Mike Lee paraqitën të premten në Senat një projektligj për ta bërë ndryshimin zyrtar, megjithatë mbetet e paqartë nëse do të kalojë në Kongres.
“Forcat e armatosura të ShBA-së nuk janë vetëm mbrojtëse. Ne jemi forca luftarake më vdekjeprurëse në planet, gati të mposhtim çdo armik sa herë të thirremi. Rikthimi i emrit ‘Departamenti i Luftës’ pasqyron qëllimin tonë të vërtetë: të dominojmë në luftëra, jo thjesht të reagojmë pasi të jemi provokuar”, deklaroi Scott.
Departamenti i Luftës u themelua më 1789, 13 vjet pas pavarësisë së ShBA-së. Ai u riemërtua nga presidenti Harry Truman menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, në një kohë kur ekzistonte shpresa për fundin e konflikteve globale.
Trump shprehu keqardhje për luftërat që ShBA-ja humbën ose përfunduan pa fitues në dekadat e mëvonshme, duke fajësuar për këtë ndryshimin e emrit dhe kulturën “woke”.
“Duhej të fitonim me çdo kusht. Mund të kishim fituar çdo luftë, por në vend të kësaj vendosëm të ishim shumë politikisht korrektë, ose ‘woke’, dhe luftuam pafund. Fitonim, nuk humbnim vërtet, por thjesht luftonim për një lloj barazimi. Asnjëherë nuk donim vërtet të fitonim luftërat”, tha Trump.