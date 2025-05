Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama njoftoi sot se marrëveshja e pensioneve me Italinë nis zbatimin nga 1 qershori 2025.

Kryeministri tha se homologia e tij italiane Georgia Meloni e solli dokumentin final në ditën e Samitit të Komunitetit Politik Europian.

“Motra solli në Tiranë dokumentin final të procesit të gjatë ligjor mbi zbatimin e Marrëveshjes së Pensioneve me Italinë, që do të thotë se nga 1 qershori 2025 shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga kjo marrëveshje kuptimplotë për nivelin e ri të marrëdhënieve mes Shqipërisë e Italisë”, shkruan Rama në një postim në rrjetet sociale.

Nga kjo marrëveshje pritet të përfitojnë mbi 500 mijë shqiptarë dhe një numër i lartë shtetasish italianë.