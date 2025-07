Hristijan Mickoski, kryeministri i Maqedonisë së Veriut, tha se vendi i tij dëshiron të jetë anëtar i Bashkimit Evropian, por jo me çdo kusht, duke iu referuar lëshimeve që Maqedonia e Veriut ka bërë në të kaluarën për të përparuar në rrugën drejt anëtarësimit.

"Ne të gjithë jemi për BE-në dhe të gjithë duam të jemi në BE, por jo me çdo kusht. Sepse nëse kjo do të ishte e para, nuk do të kishte problem, do të uleshim dhe do të bisedonim. Këta njerëz, këta qytetarë dhe ky vend kanë dhënë aq shumë sa asnjë tjetër, dhe qytetarët janë të ngopur me këtë lloj politike, tani ose kurrë, dritarja është e hapur, tani është momenti... E kemi dëgjuar që nga koha e Solanës", tha Mickoski në një intervistë për media.

Ai theksoi se identiteti i vendit të ti ka ndryshuar disa herë: "Këto nuk janë ndryshimet e para që janë kërkuar. Identiteti ynë ka ndryshuar, nga flamuri te emri, dhe e gjithë kjo është pjesë e vlerave themelore të identitetit, atributeve që përcaktojnë identitetin. Në të kaluarën, këto atribute ndryshuan një nga një, dhe ndryshe nga atëherë, kjo nuk do të jetë rasti tani. Ajo që bëjmë tani do të ketë ndikim në të ardhmen, dhe pastaj ato breza do të gjykojnë se kush bëri çfarë dhe si e bëri."

Presidenti bullgar Rumen Radev tha më herët këtë javë, gjatë një vizite në Zagreb, se Bullgaria ka pritur prej tre vitesh që Maqedonia e Veriut të përmbushë kriterin e barazisë midis bullgarëve dhe pakicave të tjera.

Mickoski pohoi në një intervistë se Maqedonia e Veriut nuk kishte një kusht në marrëveshjen e saj me Bullgarinë për të ndryshuar kushtetutën, ose për të përfshirë pakicën bullgare.

Shkupi zyrtarisht filloi negociatat për anëtarësim në BE në mesin e vitit 2022, por për të filluar hapjen e kapitujve të negociatave, duhet të përfshijë bullgarët në kushtetutë, gjë që partia VMRO-DPMNE-së e kryeministrit Mickoski e refuzon.