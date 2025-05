Gjermania ka njoftuar mbështetje të fortë evropiane për rindërtimin ekonomik të Sirisë dhe transformimin politik përpara një konference të madhe ndërkombëtare të donatorëve në Bruksel.

Në një deklaratë përpara fillimit të takimit, Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock theksoi mundësitë dhe sfidat me të cilat përballet Siria ndërsa përpiqet të rimëkëmbet nga një luftë civile shkatërruese.

“Tre muaj e gjysmë pas rënies së regjimit të Asadit, populli sirian e gjen veten tepër pranë një mundësie historike për një të ardhme më të mirë dhe më paqësore”, tha Baerbock, duke shprehur shqetësimin për dhunën e fundit sektare në rajonin bregdetar të Sirisë.

Ajo tha se incidentet e fundit të dhunës sektare kishin çuar në frikën e përhapur të një kthimi në një epokë të kaluar dhune dhe paqëndrueshmërie.

"Kjo tregon qartë urgjencën e ndërmarrjes së hapave konkretë drejt përfshirjes politike për të gjithë sirianët, pavarësisht nga përkatësia etnike, feja apo gjinia," tha Baerbock, duke shtuar se qeveria siriane duhet të trajtojë dhunën e fundit dhe të parandalojë hakmarrjet.

"Siria mund të arrijë paqen afatgjatë vetëm nëse të gjitha grupet e popullsisë përfshihen mjaftueshëm në procesin e tranzicionit kombëtar," theksoi ajo.

Baerbock theksoi se Konferenca e 9-të Ndërkombëtare në Mbështetjen e Sirisë, e organizuar nga Bashkimi Evropian (BE), do të jetë një mundësi për t'u takuar me përfaqësues të qeverisë siriane dhe për të diskutuar mënyrat për ta mbështetur ekonominë siriane.

"Rindërtimi i Sirisë politikisht, ekonomikisht dhe socialisht nuk është asgjë më pak se një detyrë e madhe. Me Konferencën e Sirisë në Bruksel, ne duam të mbështesim vendin në këtë rrugë të vështirë," tha ajo.

"Bëhet fjalë për të mos humbur mundësinë për një tranzicion politik gjithëpërfshirës dhe në të njëjtën kohë përgatitjen e terrenit për masat e rindërtimit dhe përmirësimin e situatës ekonomike. Me konferencën, komuniteti ndërkombëtar po e bën të qartë se ne nuk do t'i lëmë sirianët vetëm në këtë proces", tha Baerbock.

Ministria e Jashtme gjermane njoftoi para konferencës se Berlini do të ndajë 300 milionë euro (326 milionë dollarë) për projektet sociale dhe rindërtuese në Siri dhe ndihmën humanitare për refugjatët sirianë në vendet fqinje.

Ministria thekson se të gjitha masat do të zbatohen ekskluzivisht përmes agjencive humanitare të OKB-së dhe organizatave joqeveritare.