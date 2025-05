"Për t'u njohur më mirë njëri-tjetrin, popujt e Türkiyes dhe ata të vendeve që flasin farsisht duhet të kenë mundësinë të përdorin burime mediatike të besueshme. TRT Persisht do të ketë një funksion të rëndësishëm për forcimin e lidhjeve mes popujve."

Drejtori i Përgjithshëm i TRT-së, Mehmet Zahid Sobacı, njoftoi se me TRT Farsi do të drejtohen drejt një territori të gjerë që përfshin Iranin, Afganistanin dhe Taxhikistanin, ku fliten më shumë se 130 milionë njerëz që flasin persisht, dhe se synojnë t'i forcojnë lidhjet kulturore të përbashkëta me këtë rajon.

Sobacı, gjatë fjalës së tij në Programin e Lançimit të Platformës Digjitale të Lajmeve TRT Farsi, që u mbajt në një hotel dhe ku mori pjesë edhe Drejtori i Komunikimit të Presidencës, Fahrettin Altun, tha se si transmetues publik i Türkiyes, ata janë duke vazhduar me përpjekjet e mëdha për të zgjeruar rrjetin e tyre të transmetimeve ndërkombëtare.

Ai theksoi se me kanalet televizive TRT World dhe TRT Arabi, si dhe me platformat digjitale të lajmeve, ata kanë krijuar përmbajtje që kanë tërhequr vëmendjen, si dhe se po tregojnë një prani të fortë në botën e transmetimeve ndërkombëtare me platformat digjitale në gjuhë si gjermane, ruse, frënge dhe spanjolle, si dhe gjuhëve të Ballkanit dhe të Afrikës.

Sobacı gjithashtu theksoi se me Radiot e Zërit të Türkiyes që transmetojnë në 41 gjuhë dhe dialekte, ata drejtohen në një territor të gjerë duke folur në gjuhët e atyre vendeve. Ai shtoi se sot ata po shtojnë një anëtar të ri dhe shumë të rëndësishëm në familjen e transmetimeve ndërkombëtare, duke uruar suksesin e kanalit të lajmeve digjitale TRT Farsi.

"Izraeli ka ushtruar gjenocid në Gaza për 437 ditë"

Sobacı vuri në dukje se gjatë shumë viteve të fundit, në fushën e transmetimeve, ka dominuar një këndvështrim perëndimor dhe njëanshëm, i cili ka çuar në prodhimin e tezës, antitezës dhe sintetikës nga të njëjtat burime.

Ai tha se ky sistem, që është i varfër në thellësi dhe përjashton perspektivat e ndryshme, është një pasqyrim i sistemit global të padrejtë perëndimor në fushën e medias. Sobacı tha: "Në një tablonë të tillë, Türkiye, nën udhëheqjen e Presidentit Z. Recep Tayyip Erdoğan, ka ngritur kundërshtitë e saj për të korrigjuar padrejtësitë në sistemin ndërkombëtar, ashtu si ka bërë hapin për të ndërprerë këtë rrjedhë të njëanshme të transmetimeve në fushën e medias. Në një botë ku gazetaria ndërkombëtare është në duar të një grupi të caktuar, me krijimin e kanalit TRT World, filloi procesi i forcimit të pozicionit të TRT-së si një aktor i fuqishëm në mediat ndërkombëtare."

Sobacı theksoi se vizioni i TRT-së për internacionalizimin është në thelb për të kontribuar në luftën e Türkiyes për një "botë më të drejtë".

Ai shtoi se krizat që po ndodhin sot në botë janë një thirrje për një solidaritet më të fortë dhe një transformim të drejtë për të ardhmen e përbashkët të njerëzimit.

Sobacı tha: "Izraeli ka ushtruar gjenocid në Gaza për 437 ditë dhe e ka bërë këtë duke tallur ndërkombëtarisht ligjin dhe institucionet ndërkombëtare. Nuk duhet të harrohet se e keqja është e destinuar të zhduket, ashtu siç po shohim zhvillimet e fundit në Siri."

"Regjimi mizor nuk mundi t’i shpëtonte varrosjes në korridoret e errëta të historisë”

Drejtori i Përgjithshëm i TRT-së, Sobacı, kujtoi se regjimi Baath që ka menduar se mund të jetonte me dhunë për 61 vjet, ra më 8 dhjetor dhe tha: "Gjatë 13 viteve të luftës civile, qëlloi me vdekje qytetet e tij, vrau fëmijët e tij me armë kimike, mbushi varrezat masive me qytetarët e tij, dhe ashtu siç shihnim mizoritë në Gaza, ai po i aplikonte ato në Siri.

Në shembullin e regjimit të Esadit, kemi parë se sa herë që dhuna rritet, drejtësia e përpunuar bëhet një e vërtetë e qartë, dhe në momentin e duhur, historia do ta kujtojë të keqen, jo me shprehje cinike, por me fytyra të mbushura me gjak."

Sobacı theksoi se si pjesë e familjes TRT, ata po kryejnë përgjegjësinë e tyre si transmetues publik të Türkiyes dhe po përdorin përvojën dhe mundësitë e tyre në këtë drejtim.

Ai tha gjithashtu se ata kanë marrë hapa strategjikë për t'u bërë liderë në transformimin digjital në sektorin e medias dhe theksoi se në fushën e komunikimit, bota ka më shumë nevojë për një perspektivë të drejtë, një pikëpamje që e vë njeriun në qendër dhe një rrëfim të bazuar në të vërtetën.

Sobacı vazhdoi të flasë për prodhimin e përmbajtjeve që janë të përshtatshme për zakonet e konsumit në epokën digjitale dhe që mbulojnë një territor të gjerë nga Afrika deri në Ballkan, nga Evropa deri në Amerikën Jugore, duke përsëritur se ata ofrojnë informacion për krizat dhe zhvillimet që po ndodhin në botë, duke përputhur politikën e jashtme aktive të Türkiyes.

‘‘TRT Farsi do të luajë një rol të rëndësishëm në luftën kundër dezinformimit’’

Sobacı theksoi se TRT Farsı, si një shprehje e filozofisë së TRT-së që e ka njeriun në qendër, ka nisur me sloganin "Çdo Njeri Është Një Botë, Çdo Lajm Është Një Histori" dhe shprehu besimin se TRT Farsi do të bëhet një platformë e besueshme dhe e preferuar e lajmeve digjitale në rajonin që synon.

Ai shtoi: "Me TRT Farsi, ne synojmë t'i forcojmë lidhjet kulturore me rajonin që përfshin Iranin, Afganistanin dhe Taxhikistanin, ku më shumë se 130 milionë njerëz flasin persisht. Synojmë të kontribuojmë në zhvillimin e marrëdhënieve tona me këtë rajon në fushat e turizmit, kulturës, tregtisë dhe arsimit. Për të njohur më mirë njëri-tjetrin, popujt e Türkiyes dhe ata të vendeve që flasin persisht duhet të kenë mundësinë të përdorin burime mediatike të besueshme. TRT Farsi do të luajë një rol të rëndësishëm në luftën kundër dezinformimit. Unë besoj se TRT Farsi, në një periudhë të shkurtër, do të bëhet një platformë lajmesh digjitale e besuar dhe e përdorur nga publiku i synuar."

"Ne do të rritemi më shumë si TRT"

Sobacı theksoi se në një fushë transmetimi ndërkombëtar ku realitetet po rrotullohen çdo ditë, ata do të tregojnë të vërtetën edhe në persisht dhe tha: "Për ta kundërshtuar propagandën dhe operacionet e mendimeve të gabuara kundër vendit tonë, ne do të rritemi më shumë si TRT."

Gjatë programit, u shfaq një video me intervista nga bisedat me njerëz që flasin persisht dhe me gazetarët që punojnë në terren, si dhe grupi muzikor Sedat Anar interpretuan vepra që ata kompozuan nga Mesnevi i Hazreti Mevlana.