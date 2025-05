Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se rifillimi i gjenocidit në Rripin e Gazës është “vetëm fillimi”, duke paralajmëruar se negociatat e ardhshme do të ndodhin “nën zjarr”.

Ushtria izraelite goditi papritur Gazën më herët të martën, duke vrarë të paktën 404 viktima, duke plagosur më shumë se 562 dhe duke shkelur marrëveshjen e armëpushimit që hyri në fuqi më 19 janar.

Pamjet e dala nga Gaza tregojnë se shumica e viktimave ishin civilë, duke përfshirë gra dhe fëmijë, shtëpitë e të cilëve u bombarduan gjatë natës.

Në një fjalim televiziv të transmetuar nga transmetuesi publik izraelit, Netanyahu pohoi: “Ne e kishim zgjatur armëpushimin për javë të tëra edhe pse nuk kishim marrë pengje në këmbim”.

“Ne dërguam delegacione në Doha dhe pranuam propozimin e të dërguarit të SHBA-së Steve Witkoff, por Hamasi refuzoi të gjitha ofertat”, shtoi ai.

Mediat izraelite raportuan të enjten e kaluar se Witkoff kishte paraqitur një propozim të përditësuar për të dyja palët, duke ofruar lirimin e pesë robërve izraelitë për një armëpushim 50-ditor, lirimin e të burgosurve palestinezë, aksesin e ndihmës humanitare dhe bisedimet për fazën e dytë të një armëpushimi trefazor.

Hamasi njoftoi të premten se ka pranuar propozimin e ndërmjetësuesve, duke rënë dakord për lirimin e një ushtari izraelito-amerikan dhe katër trupave të shtetasve të dyfishtë si pjesë e rifillimit të negociatave të fazës së dytë për një armëpushim dhe shkëmbim të të burgosurve në Gaza.

Netanyahu u përgjigj: “Unë e paralajmërova Hamasin se nëse nuk do t’i lironte robërit tanë, ne do të rifillonim luftimet – dhe e kemi bërë këtë”.

Izraeli vlerëson se 24 izraelitë mbahen peng në Gaza, së bashku me eshtrat e 35 të tjerëve. Nga ana tjetër, më shumë se 9.500 palestinezë mbeten të burgosur në burgjet izraelite, duke duruar tortura, privime dhe neglizhencë mjekësore, duke marrë shumë jetë, sipas raporteve palestineze dhe izraelite të të drejtave të njeriut.

“Ky është vetëm fillimi. Që tani e tutje, ne do të veprojmë kundër Hamasit me intensitet në rritje, duke negociuar vetëm nën zjarr dhe do të vazhdojmë të luftojmë për të arritur të gjitha qëllimet e luftës”, tha Netanyahu.

Faza e parë e armëpushimit përfundoi më 1 mars, ndërsa Netanyahu refuzoi të hynte në fazën e dytë, e cila kërkonte përfundimin e luftës dhe tërheqjen e plotë nga Gaza – kushte për të cilat këmbënguli Hamasi.

Ndërsa Tel Avivi ka përmendur si objektiva lirimin e robërve dhe përfundimin e kërcënimeve të perceptuara nga Gaza, analistët izraelitë e lidhën gjenocidin e ripërtërirë me shtytjen e kryeministrit Benjamin Netanyahu për të miratuar një buxhet dhe për të shmangur kolapsin e qeverisë së tij deri në fund të marsit.

Duke rifilluar masakrat, Netanyahu siguroi kthimin e ministrit të dorëhequr të Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir në koalicion, duke siguruar mbështetjen e partisë së tij të ekstremit të djathtë “Fuqia Hebraike” për buxhetin.

Gati 50.000 palestinezë janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe mbi 112.000 të tjerë janë plagosur në fushatën brutale ushtarake izraelite në Gaza që nga tetori i vitit 2023.

Në nëntor 2024, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin Benjamin Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.