Sipas burimeve mjekësore dhe dëshmitarëve okularë, forcat izraelite po sulmojnë shtëpi, tenda që strehojnë të zhvendosur dhe njerëz që presin ndihmë.
Sulme të reja izraelite në Gazë, vriten 14 palestinezë, përfshirë fëmijë / AA
25 Gusht 2025

Të paktën 14 palestinezë, përfshirë fëmijë, u vranë dhe disa të tjerë u plagosën të hënën nga sulme të reja izraelite në të gjithë Rripin e Gazës, sipas burimeve mjekësore dhe dëshmitarëve okularë.

Forcat izraelite kanë qëlluar me predha tendat që strehojnë familje të zhvendosura, shtëpi dhe civilë, dhe kanë hapur zjarr ndaj njerëzve që po prisnin ndihmë.

Në veri të Gazës, një sulm ajror vrau një baba dhe tre fëmijët e tij dhe la të tjerë të zhdukur kur goditi një shtëpi të banuar afër Spitalit al-Karama, në perëndim të qytetit të Gazës.

Një vajzë u vra dhe disa të tjerë u plagosën nga zjarrin i artilerisë mbi shtëpitë afër një furre buke në pjesë veriore të qytetit  të Gazës.

Plagosje u raportuan kur një tendë në lagjen perëndimore të al-Rimal në qytetin e Gazës, ku strehoheshin  të zhvendosur, u godit nga një sulm izraelit.

Forcat izraelite hodhën në erë ndërtesa duke përdorur robotë të mbushur me eksplozivë në zonat al-Zarqa dhe al-Zaytoun të qytetit të Gazës, dhe në Jabalia al-Nazla në veri, duke goditur gjithashtu me artileri të rëndë rrethrotullimin e Jabalia, varrezat dhe zonën al-Ghubari .

Në Gaza Qendrore, pesë palestinezë, përfshirë një vajzë, u vranë dhe të tjerë u plagosën kur një sulm izraelit goditi një grup që siguronte ndihma humanitare afër kalimit të Kissufim në lindje të qarkut qendror.

Zjarri izraelit vrau një palestinez dhe plagosi gjashtë të tjerë që po prisnin ndihmë amerikane afër një pikë shpërndarjeje në rrugën Salah al-Din në jug të Wadi Gazës, në Gaza Qendrore.

Në Gaza Jugore, një grua u vra dhe shtatë të tjerë u plagosën kur forcat izraelite goditën një tendë që strehoi të zhvendosurit në zonën al-Mawasi, në veri të Rafah.

Veçmas, dy palestinezë u vranë kur një sulm izraelit goditi një ndërtesë brenda kompleksit mjekësor Nasser në Khan Younis.

Izraeli ka vrarë afërsisht 62,700 palestinezë në Gazë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me një urie të rëndë.

Gjatë nëntorit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Krimeve lëshoi urdhra arresti për Kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-Ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gazë.

Izraeli gjithashtu përballet me një rast gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij ndaj enklavës.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
