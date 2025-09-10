Ushtria izraelite vrau të paktën tetë palestinezë dhe plagosi shumë të tjerë në Rripin e Gazës në orët e hershme të së mërkurës, raportuan mediat lokale.
Sipas agjencisë shtetërore palestineze Wafa, pesë persona u vranë nga sulmet me dronë izraelitë mbi një tendë që strehohej nga palestinezë të zhvendosur në rrugën al-Nasr, në veriperëndim të Qytetit të Gazës.
Dronët izraelitë goditën edhe një tendë pranë Spitalit Baptist Al-Ahli në Qytetin e Gazës, duke shkaktuar vrasjen e një civili dhe plagosjen e disa të tjerëve.
Një person humbi jetën dhe të tjerë u plagosën pasi avionët luftarakë izraelitë shënjestruan një apartament banimi në kampin e refugjatëve Bureij, në qendër të Rripit të Gazës.
Një fëmijë palestinez u vra dhe shumë të tjerë u plagosën nga një sulm me dron izraelit mbi një tendë në Deir al-Balah.
Izraeli ka vrarë mbi 64.600 palestinezë në një ofensivë brutale në Gaza që prej tetorit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe ka shtyrë popullsinë drejt urisë masive.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.