Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan të enjten diskutoi procesin e paqes Rusi-Ukrainë dhe zhvillimet e fundit në Gaza me homologun e tij francez Emmanuel Macron.
Në një telefonatë me kërkesë të palës franceze, të dy liderët diskutuan “marrëdhëniet dypalëshe mes Türkiyes dhe Francës, procesin e paqes Rusi-Ukrainë, zhvillimet e fundit në Gaza, si dhe një sërë çështjesh rajonale dhe globale”, tha Drejtoria e Komunikimeve e Türkiyes në një deklaratë në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Erdogan i tha Macron-it se Türkiye vazhdon përpjekjet për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë përmes një paqeje të drejtë, dhe theksoi se Ankaraja po ndjek nga afër kontaktet që po zhvillohen në Alaskë dhe Uashington.
Ai gjithashtu theksoi se “Türkiye është gati të mirëpresë çdo iniciativë të synuar për bisedime paqeje mes Ukrainës dhe Rusisë.”
Për Gazën, Erdoğan nënvizoi se Türkiye po punon për të siguruar një armëpushim përballë një “tragjedie të madhe humanitare,” duke theksuar se “papërgjegjshmëria gjithnjë e më e madhe e Izraelit në shtyrjen përpara të planit të tij të okupimit duhet të frenohet.”
Të dy liderët ranë dakord të diskutojnë më tej këto çështje në hollësi gjatë punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së që do të mbahet në Nju Jork në shtator.
“Erdoğan gjithashtu vuri në dukje rëndësinë që Türkiye i kushton zhvillimit të bashkëpunimit me Francën, dhe tha se Türkiye do të vazhdojë të ndërmarrë hapa për të avancuar marrëdhëniet në fusha të ndryshme, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes”, thuhet në njoftimin e Drejtorisë.