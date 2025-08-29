Të paktën 21 palestinezë u vranë dhe disa të tjerë u plagosën të premten, pasi forcat izraelite kryen sulme ajrore në disa zona të Rripit të Gazës, raportuan burime mjekësore.
Në Khan Younis, në jug të Gazës, pesë persona u vranë dhe të tjerë u plagosën kur forcat izraelite sulmuan tendat ku strehoheshin familje të zhvendosura në zonën al-Mawasi.
Pesë persona të tjerë u vranë dhe disa u plagosën pasi një sulm ajror goditi një shtëpi banimi në lagjen Tel al-Hawa në jugperëndim të qytetit të Gazës.
Më në veri, në zonën Al-Sudaniyah, katër persona u vranë dhe të tjerë u plagosën kur Izraeli sulmoi një tendë ku strehoheshin familje të zhvendosura.
Në qendër të Rripit të Gazës, dy persona u vranë dhe të tjerë u plagosën në një sulm ajror mbi një shtëpi në kampin e refugjatëve Al-Bureij.
Në qytetin Deir al-Balah, një burrë dhe gruaja e tij u vranë dhe disa të tjerë u plagosën kur një shtëpi në rrugën Al-Salam u godit.
Tre persona të tjerë u vranë nga sulmet mbi një procesion banorësh në rrugën Abu Husni në të njëjtin qytet.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë të paktën 63.000 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me urinë masive.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë territor.