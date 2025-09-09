Disa protestues u mblodhën të martën gjatë vizitës së ministrit të Jashtëm të Izraelit, Gideon Moshe Sa’ar, në Kroaci, me një banderolë ku shkruhej: “Krimineli i luftës Sa’ar nuk është i mirëpritur. Stacioni i radhës: Haga.”
Gjatë takimit të Sa’ar-it me kryeministrin kroat Andrej Plenkoviq në Zagreb, protestuesit brohoritën sloganin “Free Palestine” si shenjë mbështetjeje për popullin palestinez dhe si kundërshtim ndaj politikës së Qeverisë së Kroacisë, e cila sipas tyre nuk është distancuar nga krimet që ka kryer Izraeli në Gaza.
Protestuesit shpalosën një banderolë ku shkruhej: “Krimineli i luftës Sa’ar nuk është i mirëpritur. Stacioni i radhës: Haga.”
Ministri izraelit do të takohet në Zagreb edhe me ministrin e Jashtëm të Kroacisë, Gordan Gërliç Radman.