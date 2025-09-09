RAJONI
1 minuta leximi
Kroacia, protestuesit i thanë ministrit izraelit Sa’ar se nuk është i mirëpritur në Zagreb
Protestuesit: “Krimineli i luftës Sa’ar nuk është i mirëpritur. Stacioni i radhës: Haga”
Kroacia, protestuesit i thanë ministrit izraelit Sa’ar se nuk është i mirëpritur në Zagreb
Kroacia, protestuesit i thanë ministrit izraelit Sa’ar se nuk është i mirëpritur në Zagreb / AA
9 Shtator 2025

Disa protestues u mblodhën të martën gjatë vizitës së ministrit të Jashtëm të Izraelit, Gideon Moshe Sa’ar, në Kroaci, me një banderolë ku shkruhej: “Krimineli i luftës Sa’ar nuk është i mirëpritur. Stacioni i radhës: Haga.”

Gjatë takimit të Sa’ar-it me kryeministrin kroat Andrej Plenkoviq në Zagreb, protestuesit brohoritën sloganin “Free Palestine” si shenjë mbështetjeje për popullin palestinez dhe si kundërshtim ndaj politikës së Qeverisë së Kroacisë, e cila sipas tyre nuk është distancuar nga krimet që ka kryer Izraeli në Gaza.

Protestuesit shpalosën një banderolë  ku shkruhej: “Krimineli i luftës Sa’ar nuk është i mirëpritur. Stacioni i radhës: Haga.”

Të sugjeruara

Ministri izraelit do të takohet në Zagreb edhe me ministrin e Jashtëm të Kroacisë, Gordan Gërliç Radman.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us