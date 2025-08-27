Palestinezët në Rripin e Gazës po përballen me vdekje nga bombardimet ose uria, ndërsa lufta shkatërruese e Izraelit vazhdon me intensitet të pandalur në të gjithë enklavën, tha të mërkurën shefi i Agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA).
“Pothuajse 700 ditë më vonë, njerëzit vazhdojnë të vriten dhe plagosen ndërsa ushtria izraelite intensifikon dhe zgjeron operacionet e saj”, tha komisioneri i UNRWA-së, Philippe Lazzarini, në një postim në platformën sociale X me qendër në ShBA.
“Spitalet, shkollat, strehimoret dhe shtëpitë e njerëzve bombardohen ditë pas dite.”
Shefi i UNRWA-së tha se punonjës shëndetësorë, gazetarë dhe punonjës humanitarë janë vrarë "në përmasa që nuk janë parë kurrë në asnjë konflikt tjetër në historinë e afërt."
“Asnjë vend nuk është i sigurt në Gaza. Askush nuk është i sigurt.”
Lazzarini tha se uria e përhapur ka përkeqësuar kushtet për popullsinë palestineze në Gaza.
“Sikur të mos mjaftonte e gjitha kjo, uria u kërcënon të gjithëve në Gaza me një vdekje të ngadaltë dhe të heshtur ose me vdekje gjatë kërkimit të dëshpëruar për ushqim.”
Izraeli i ka mbajtur të gjitha kalimet e Gazës të mbyllura që nga 2 marsi, duke lejuar vetëm një fluks minimal të ndihmës humanitare, duke e shtyrë enklavën drejt urisë.
Lazzarini dënoi pandëshkueshmërinë që shoqëron bombardimet dhe urinë në enklavë.
“Asgjë nuk e justifikon këtë sulm masiv mbi jetën dhe identitetin palestinez,” tha ai.
“Indinjata nuk mjafton. Është koha për veprim, guxim dhe vullnet politik për t’i dhënë fund këtij ferri në tokë.”
Izraeli ka vrarë pothuajse 63.000 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila tashmë po përballet me urinë.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu po përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës kundër enklavës.