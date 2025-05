Mali i Zi, si një fqinj i mirë i Bosnjës e Hercegovinës, do të vazhdojë ta mbështesë sinqerisht zhvillimin dhe përparimin e saj, me respekt të plotë për sovranitetin dhe integritetin territorial të saj, tha presidenti malazez Jakov Milatoviq, duke e shprehur bindjen e tij se kjo vlen edhe për vendet e tjera në rajon.

Millatoviq foli në Asamblenë Parlamentare të NATO-s në Dejton të ShBA-së, në një ceremoni kushtuar shënimit të 30-vjetorit të Marrëveshjes së Paqes së Dejtonit, e cila u nënshkrua atje në vitin 1995, duke i dhënë fund luftës tragjike në Bosnjë e Hercegovinë.

“Mali i Zi, si një fqinj i mirë i BeH-së, dhe besoj se të gjitha vendet e tjera në rajon do të vazhdojnë të mbështesin sinqerisht zhvillimin dhe përparimin e saj, me respekt të plotë për sovranitetin dhe integritetin territorial të saj. Theksova se anëtarësimi i Malit të Zi në NATO, si dhe statusi i tij si vendi më i përparuar në procesin e negociatave me BE-në, ka forcuar më tej stabilitetin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë në rajonin tonë”, tha Millatoviq.

Ai shprehu bindjen e tij se kjo është një rrugë që kontribuon për një të ardhme më të mirë dhe më të sigurt për të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor.

"Thashë se vendet e rajonit tonë sot kanë një shans historik për t'u bërë pjesë e bashkësisë së demokracive të zhvilluara brenda BE-së. Jam i bindur se kjo mundësi nuk duhet humbur. Prandaj, është thelbësore që të punojmë së bashku për të kapërcyer të gjitha çështjet e hapura, në frymën e dialogut, respektit të ndërsjellë dhe përgjegjësisë së përbashkët, në mënyrë që të sigurojmë një të ardhme paqësore, të qëndrueshme dhe evropiane për të gjithë qytetarët tanë", tha Millatoviq në eventin në Dejton.