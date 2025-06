Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha se ndryshimi i detyruar i regjimit në Iran është i papranueshëm dhe se një vrasje e mundshme e udhëheqësit iranian, Ajatollah Ali Khamenei, do të "hapte kutinë e Pandorës".

Duke folur për "Sky News" lidhur me konfliktin që filloi me sulmet e Izraelit ndaj Iranit, Peskov tha se nëse Izraeli do të vriste Khamenein me ndihmën e ShBA-së, reagimi i Rusisë do të ishte shumë negativ.

"Ne definitivisht nuk do ta miratonim këtë", tha ai.

"Ndryshimi i regjimit në Iran është i paimagjinueshëm. Duhet të jetë i papranueshëm, kjo duhet të jetë e papranueshme për këdo që flet për të", tha Peskov.

Ai nuk bëri asnjë deklaratë në lidhje me hapat që do të ndërmerrte Rusia në rast të vrasjes së Khameneit. "Kjo do të çojë në shfaqjen e atmosferës ekstremiste brenda Iranit dhe ata që flasin për vrasjen e Khameneit duhet ta kenë parasysh këtë. Ata do të hapin kutinë e Pandorës".

Peskov tha se mundësia e përfshirjes së vendeve të tjera në situatën midis dy vendeve do të krijonte një cikël tjetër konflikti në rajon dhe se kjo do të çonte gjithashtu në një përshkallëzim të tensioneve.

Konflikti filloi me sulmet e dhunshme të Izraelit ndaj Iranit

Më 13 qershor, Izraeli nisi sulme në shkallë të gjerë duke synuar objektet bërthamore në qytete të ndryshme në Iran, si dhe komandën e lartë ushtarake.

Ndërkohë që Shefi i Shtabit të Iranit, Komandanti i Përgjithshëm i Gardës Revolucionare, disa komandantë të lartë dhe 9 shkencëtarë bërthamorë vdiqën në sulme, numri total i viktimave civile u njoftua si 224.

U njoftua se 25 persona u vranë dhe më shumë se 500 të tjerë u plagosën në hakmarrjen e ushtrisë iraniane kundër Izraelit me raketa balistike.

Sipas një deklarate të bërë nga Ministria iraniane e Shëndetësisë më 15 qershor, të paktën 224 persona u vranë dhe më shumë se 1.277 të tjerë u plagosën në sulmet e Izraelit ndaj Iranit.

Shumë vende, veçanërisht Türkiye, e dënuan Izraelin.