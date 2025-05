Bojkoti mbyll KFC dhe Pizza Hut në Türkiye

Pas një bojkoti në mbështetje të Palestinës, KFC dhe Pizza Hut në Türkiye do të mbyllin 537 degë të tyre. Yum! Brands, pronari i zinxhirëve ndërkombëtarë të ushqimit të shpejtë KFC dhe Pizza Hut, njoftoi në një deklaratë se ka ndërprerë marrëveshjet e franshizës me operatorin turk IS Gida. Pizza Hut dhe KFC janë të njohura për mbështetjen e tyre të hapur ndaj Izraelit, duke përfshirë ofrimin e ushqimit falas për ushtarët izraelitë dhe talljen me vuajtjet e popullit palestinez. Ja cilat janë zhvillimet më të fundit: