LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Parlamenti turk me seancë të jashtëzakonshme për gjenocidin dhe mungesën e ushqimit në Gaza
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan do të informojë ligjvënësit gjatë seancës së jashtëzakonshme.
Parlamenti turk me seancë të jashtëzakonshme për gjenocidin dhe mungesën e ushqimit në Gaza
Parlamenti turk me seancë të jashtëzakonshme për gjenocidin dhe mungesën e ushqimit në Gaza / AA
27 Gusht 2025

Kryetari i parlamentit turk ka thirrur një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit të premten për të diskutuar sulmin e Izraelit ndaj Gazës, gjenocidin, shtypjen dhe politikat e urisë.

Zyra e kryetarit njoftoi të mërkurën se Kurtulmus e ka thirrur seancën e jashtëzakonshme të parlamentit në përputhje me nenin 93 të Kushtetutës dhe nenin 7 të Rregullores së Parlamentit.

Të sugjeruara

Gjithashtu, pritet që ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, të informojë ligjvënësit gjatë seancës së jashtëzakonshme.


BURIMI:AA
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us