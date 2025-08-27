27 Gusht 2025
Kryetari i parlamentit turk ka thirrur një seancë të jashtëzakonshme të parlamentit të premten për të diskutuar sulmin e Izraelit ndaj Gazës, gjenocidin, shtypjen dhe politikat e urisë.
Zyra e kryetarit njoftoi të mërkurën se Kurtulmus e ka thirrur seancën e jashtëzakonshme të parlamentit në përputhje me nenin 93 të Kushtetutës dhe nenin 7 të Rregullores së Parlamentit.
Gjithashtu, pritet që ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, të informojë ligjvënësit gjatë seancës së jashtëzakonshme.
BURIMI:AA