Flotilja Globale Sumud raportoi të martën për një tjetër sulm të dyshuar me dron ndaj njërës prej anijeve të saj, teksa konvoji humanitar po përgatitej të nisej nga Tunizia drejt Gazës.
“Flotilja Globale Sumud (GSF) konfirmon se më 9 shtator, një tjetër anije e flotës sonë ‘Alma’, u sulmua nga një dron ndërsa ishte e ankoruar në ujërat tuniziane”, thuhet në njoftim.
Bëhet e ditur se anija, e cila lundronte nën flamurin britanik, pësoi dëme nga zjarri në kuvertën e sipërme.
Flolitja theksoi se hetimet mbi sulmin janë ende në proces.
Sulmi përshkruhet si një “përpjekje e orkestruar për ta penguar dhe devijuar misionin”, por sipas njoftimit, ai “po vazhdon pa u lëkundur”.
Aktivistja Leila Hegazy e përshkroi sulmin ndaj ‘Almës’ gjatë ndërrimit të saj:
“Kjo është hera e dytë që një nga anijet tona sulmohet nga dronët”, tha ajo.
“Shpresojmë që kjo të mos ndodhë çdo natë, sepse po luajnë shumë lojëra”, shtoi Hegazy.
Një tjetër aktivist, dëshmitar i drejtpërdrejtë i sulmit, tha se kishte parë dronin “fjalë për fjalë pikërisht sipër, ndoshta gjashtë metra larg”, para se të shkaktonte zjarrin.
“U ngrit alarmi. Filluan britmat. Zorrët e ujit ishin gati dhe zjarri u shua brenda dy minutash”, tregoi ai.
Në një transmetim të drejtpërdrejtë, një aktivist tjetër theksoi se pas inspektimit fillestar nuk kishte dëmtime serioze strukturore dhe se të gjithë në bord ishin të sigurt.
“Dy netë me radhë. Nuk është rastësi. Nuk është aksident. Kjo është një kërcënim për misionin dhe e marrim shumë seriozisht”, tha ajo.
Aktivistja shtoi se bëhet fjalë për një “taktikë të qartë frikësimi” me synim që “t’i trembin njerëzit e të mos hipin nesër në anije”.
“Ne nuk do të ndalemi,” shtoi ajo.
Më herët të martën, flotilja kishte raportuar se anija e saj kryesore, Anija Familjare ishte goditur nga një dron i dyshuar pranë brigjeve të Tunizisë.
Flotilja Globale Sumud, e emërtuar sipas fjalës arabe për “qëndresë”, përbëhet nga mbi 50 anije që transportojnë njerëz nga vende të ndryshme, përfshirë mjekë, gazetarë dhe aktivistë. Rreth 150 pjesëmarrës, mes tyre tunizianë, turq dhe të tjerë nga Evropa, Afrika e Azia janë pjesë e nismës.
Flotilja u nis nga Barcelona në fund të gushtit, ndërsa një grup tjetër u nis nga porti i Xhenoas në Itali. Pritet që të mërkurën ajo të largohet nga Tunizia dhe të vazhdojë rrugën drejt Gazës.
Iniciativa synon të sfidojë bllokadën izraelite dhe të dërgojë ndihma humanitare në enklavë.
Sistemi i Integruar i Klasifikimit të Sigurisë Ushqimore (IPC), i mbështetur nga OKB-ja, raportoi më 22 gusht se uria kishte përfshirë pjesën veriore të Gazës dhe paralajmëroi se ajo mund të përhapet ndërsa bllokada izraelite vazhdon.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza hyri të premten në ditën e saj të 700-të, me mbi 64.500 palestinezë të vrarë nga forcat izraelite. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila tashmë përballet me urinë.
Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.