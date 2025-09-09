BOTA
2 minuta leximi
Nepal, protestuesit antiqeveritarë i vënë flakën ndërtesës së parlamentit
Raportohet se zjarri iu vendos ndërtesës së parlamentit federal dhe ndërtesës së Gjykatës Supreme.
Nepal, protestuesit antiqeveritarë i vënë flakën ndërtesës së parlamentit
Nepal, protestuesit antiqeveritarë i vënë flakën ndërtesës së parlamentit / AP
9 Shtator 2025

Pas dorëheqjes së Kryeministrit të Nepalit, Khadga Prasad Sharma Oli, protestuesit antiqeveritarë i vendosën flakën ndërtesës së parlamentit, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit të "The Kathmandu Post", zjarri iu vendos ndërtesës së parlamentit federal dhe ndërtesës së Gjykatës Supreme.

Pas këtyre sulmeve ndaj ndërtesave qeveritare, ushtria, policia dhe zyrtarët e lartë të Nepalit u bënë thirrje protestuesve për vetëpërmbajtje dhe për dialog politik.

Në platformat e mediave sociale u ndanë pamje të ndërtesës së parlamentit të mbuluar nga tymi.

- Kryeministri i Nepalit Oli dhe dorëheqjen për shkak të protestave

Më 4 shtator, qasja në Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit dhe LinkedIn u bllokua në Nepal për shkak të mosaplikimit për regjistrim në Ministrinë e Komunikimit dhe Teknologjisë së Informacionit të Nepalit brenda afatit të caktuar.

Pas kësaj, protestuesit kryesisht të rinj marshuan drejt ndërtesës së parlamentit për të protestuar kundër akuzave për korrupsion dhe ndalimit të mediave sociale.

Të sugjeruara

Gjatë protestave në rritje, policia përdori ujë me presion, gaz lotsjellës dhe municion luftarak kundër protestuesve. Nëntëmbëdhjetë persona u vranë dhe mbi 400 u plagosën në trazira.

Qeveria nepaleze më pas njoftoi se ndalimi i mediave sociale do të hiqej, dhe ministri i Brendshëm, Ramesh Lekhak, ministri i Bujqësisë dhe Blegtorisë, Ramnath Adhikari dhe ministri i Furnizimit me Ujë, Pradeep Yadav dhanë dorëheqjen nga postet e tyre.

Pavarësisht këtyre njoftimeve, protestat vazhduan, me sulme ndaj shtëpive të figurave politike dhe ministrave, duke përfshirë selinë e Partisë së Kongresit të Nepalit në Sanepa dhe dy rezidenca të Kryeministrit të Nepalit, Khadga Prasad Sharma Oli, të cilat u vunë në zjarr.

Për shkak të përshkallëzimit të trazirave, ushtria nepaleze filloi evakuimin e ministrave nga rezidencat e tyre me helikopter. Të gjitha fluturimet vendase dhe ndërkombëtare nga Aeroporti Ndërkombëtar Tribhuvan në Katmandu u anuluan për atë ditë për shkak të shqetësimeve për sigurinë.

Një deklaratë nga Zyra e Kryeministrit të Nepalit njoftoi se Kryeministri Oli kishte dhënë dorëheqjen pas protestave të dhunshme dhe reagimit të ashpër kundër qeverisë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us