Komisioni Evropian të hënën tha se i ishte dërguar ftesë ministrit të Jashtëm sirian për Konferencën e 9-të të Brukselit mbi vendin e shkatërruar nga lufta.

Duke iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me zhvillimet e fundit në Siri gjatë konferencës ditore për shtyp të Komisionit Evropian, zëdhënësja Anitta Hipper konfirmoi se Asaad al-Shaibanit iu dërgua një ftesë për konferencën më 17 mars.

“Të gjithë jemi të interesuar për stabilizimin e Sirisë. Është e rëndësishme që puna drejt kësaj të ndodhë, e kjo mund të ndodhë vetëm me një tranzicion gjithëpërfshirës, ​​sepse nuk ka alternativë për këtë”, tha zëdhënësja.

Hipper tha se konferenca do të ishte një "rast shumë i rëndësishëm" për të vazhduar angazhimin me autoritetet rreth situatës në terren dhe për të vlerësuar se si BE-ja mund të ofrojë mbështetjen më të mirë.

“Ne nuk duhet të kursejmë asnjë përpjekje në mbështetje të një tranzicioni paqësor dhe gjithëpërfshirës larg çdo ndërhyrjeje të huaj që garanton të drejtat e të gjithë sirianëve, pa dallime”, shtoi ajo.

Që nga viti 2017, BE-ja ka organizuar konferenca donatorësh në Bruksel për të mbështetur Sirinë.

Konferenca e këtij viti, Qëndrimi me Sirinë: Përmbushja e nevojave për një tranzicion të suksesshëm, do të jetë e para që nga rënia e regjimit të Asadit në dhjetor. Kjo do të jetë gjithashtu konferenca e parë në të cilën do të marrë pjesë administrata siriane.