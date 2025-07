Kryeministri i Kinës, Li Qiang, paralajmëroi se zhvillimi i inteligjencës artificiale (IA) duhet të peshohet me kujdes ndaj rreziqeve të sigurisë, duke theksuar se është urgjente arritja e një konsensusi global mbi këtë çështje, ndërkohë që gara teknologjike mes Pekinit dhe Uashingtonit vazhdon pa shenja ngadalësimi.

Deklaratat e Li-t erdhën të shtunën, vetëm disa ditë pasi ish-presidenti amerikan Donald Trump prezantoi një strategji agresive me rregullore minimale, duke premtuar se do të "heqë barrierat burokratike dhe rregulloret e tepërta" që mund të pengojnë zhvillimin e IA-së nga sektori privat në ShBA.

Duke hapur Konferencën Botërore për Inteligjencën Artificiale (WAIC) në Shangai, Li theksoi rëndësinë e qeverisjes dhe zhvillimit me burim të hapur, duke shpallur edhe krijimin e një organizate të re ndërkombëtare për bashkëpunim në IA, të udhëhequr nga Kina.

“Rreziqet dhe sfidat që sjell inteligjenca artificiale kanë tërhequr vëmendje të gjerë... Si të gjejmë një ekuilibër mes zhvillimit dhe sigurisë është një çështje që kërkon urgjentisht konsensus të mëtejshëm nga e gjithë shoqëria”, tha kryeministri.

Ai theksoi se Kina do të “promovojë aktivisht” zhvillimin e IA-së me burim të hapur dhe shprehu gatishmërinë e Pekinit për të ndarë përparimet me vendet e tjera, veçanërisht ato në zhvillim.

“Nëse përfshihemi në monopolizim teknologjik, kontroll dhe bllokada, inteligjenca artificiale do t’i përkasë vetëm disa vendeve dhe disa kompanive”, tha Li.

“Vetëm përmes hapjes, ndarjes dhe aksesit të drejtë ndaj inteligjencës, më shumë vende dhe grupe mund të përfitojnë nga IA-ja.”

Li vuri në dukje se mungesa e fuqisë llogaritëse dhe e çipave të avancuar përbën një “ngërç kritik” për zhvillimin.

Në vitet e fundit, ShBA-ja ka shtuar përpjekjet për të kufizuar eksportin e çipave më të avancuar drejt Kinës, nga frika se ato mund të përdoren për t'i forcuar sistemet ushtarake kineze dhe për ta sfiduar epërsinë teknologjike amerikane.

Nga ana tjetër, Kina ka shpallur IA-në si një shtyllë kyç për vetëmjaftueshmërinë teknologjike, me qeverinë që ka premtuar një sërë masash për ta nxitur sektorin.

Në janar, startup-i kinez DeepSeek prezantoi një model të IA-së që arriti rezultate të krahasueshme me sistemet më të avancuara amerikane, ndonëse përdori çipa më pak të fuqishëm.